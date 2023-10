SEDET Poços de Caldas participa de Encontro de Lideranças em Varginha

Evento contou com a presença do secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Fernando Passalio.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET), marcou presença no Encontro de Lideranças e Atração de Investimentos: uma região de oportunidades, realizado na cidade de Varginha na tarde desta quarta-feira(4). O evento, promovido pelo Sebrae Minas em parceria com a Prefeitura de Varginha, reuniu prefeitos, secretários municipais, agentes de desenvolvimento econômico, líderes do setor privado, do terceiro setor e representantes de entidades de classe para discutir o potencial econômico do Sul de Minas por meio da abertura de empresas.

O encontro contou com a participação do secretário do Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Fernando Passalio, além do diretor técnico do Sebrae Minas, Douglas Cabido, além dos representantes de Poços, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de, Franco Martins e o coordenador de Fomento e Indústria, Gustavo Cotrin.

Durante o evento, dois painéis foram realizados para abordar a atração de investimentos para a região, analisando tanto a perspectiva do setor público quanto do privado. Os debates incluíram discussões sobre parcerias estratégicas e novas ações para contribuições para a economia local. Um destaque do evento foi a palestra magna intitulada “Desenvolvimento Econômico do Governo de Minas Gerais”, que ofereceu insights valiosos sobre as estratégias governamentais para o crescimento econômico da região.

Rodrigo Ribeiro Pereira, gerente da Regional Sul do Sebrae Minas, ressaltou a importância das prefeituras como parceiras fundamentais para fomentar a economia regional. “As prefeituras são as grandes parceiras da instituição no fomento da economia regional, pois estão diretamente ligadas à abertura e ao crescimento dos negócios. Por isso, é tão importante a união de lideranças estaduais e municipais nesse propósito de, cada vez mais, oferecer novas oportunidades aos pequenos empresários”, afirmou Pereira.

O secretário de Desenvolvimento e Trabalho de Poços de Caldas, Franco Martins, destacou a relevância do encontro para a região. “Esse encontro de lideranças é de extrema importância devido à riqueza da região, especialmente do Sul do estado, com cidades que desempenham um papel crucial no desenvolvimento de Minas Gerais. Poços de Caldas se destaca como a maior cidade do Sul de Minas e com a maior cidade a atrair novos investimentos, sendo exemplo para outros municípios, e eventos como esse fortalece nosso compromisso em contribuições com o crescimento econômico local e regional”, ressaltou Franco.

O evento não apenas proporcionou um ambiente para divulgação construtiva, mas também reforçou a importância da colaboração entre os setores público e privado para criar um ambiente de negócios favorável, estimulando a abertura de novas empresas e promovendo o desenvolvimento econômico sustentável no Sul de Minas.

