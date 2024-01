Sedet Poços de Caldas confirma parceria com Região Vulcânica para 2024

Reunião da Associação dos Produtores de Café da Região Vulcânica aconteceu na última terça, 23

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A parceria entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, por meio da Divisão de Fomento Agropecuário, e a Associação dos Produtores de Café da Região Vulcânica irá continuar durante o ano de 2024. As ações de planejamento para os próximos eventos foram discriminadas durante reunião na última terça 23, na sede do Sebrae. Convocada pela diretoria da Região Vulcânica, compareceram associados, representantes das Prefeitura dos municípios envolvidos; do Sebrae; de empresas parceiras, associações de cafeicultores e produtores.

“A participação em eventos é fundamental para divulgarmos nossos produtos e também realizarmos parcerias entre empresas, assim como nos conectarmos com outros produtores e associações em Minas, no país e até mesmo do exterior, levando nosso café além das nossas fronteiras”, destacou o diretor executivo da Região Vulcânica, Ulisses Oliveira.

A parceria com a Prefeitura de Poços, por meio da Sedet, foi destacada, tanto pela realização do Concurso de Qualidade dos Cafés, que incentiva a constante evolução do produto dentro do município e também microrregião, assim como o apoio na participação em eventos, como na Semana Internacional do Café, realizada em Belo Horizonte, em novembro do ano passado.

O secretário de Desenvolvimento, Franco Martins ressalta que “a parceria com a Associação dos Produtores de Café da Região Vulcânica é fundamental para levarmos o nosso produto a ser reconhecido em todo país e também no exterior”, reconhecendo o trabalho da associação no fomento à qualidade e excelência dos cafés especiais produzidos na região. Franco colocou a Prefeitura e a Sedet à disposição para a continuidade dos projetos e também na parceria de novas ideias que venham a surgir durante o ano de 2024.

Cláudio Torres, coordenador de Fomento Agropecuário, também enfatizou, durante a reunião, que a Sedet está sempre à disposição para novos projetos que contribuam com o desenvolvimento econômico da região, alinhados com a sustentabilidade.

Ainda durante a reunião, Marco Sanches , presidente da Região Vulcânica, destacou a união de esforços entre diretoria, associados, produtores, associações, cooperativas e parceiros, numa demonstração da força do trabalho conjunto em prol do desenvolvimento regional sustentável. Marcos destacou também a Prefeitura de Poços de Caldas através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho – SEDET como grande apoiadora da Região Vulcânica

A marca Cafés da Região Vulcânica é regulamentada, controlada e protegida pela Associação dos Produtores do Café da Região Vulcânica, sendo uma organização sem fins lucrativos, de caráter representativo, formada por membros e parcerias voltadas ao desenvolvimento da cafeicultura regional.

O território é composto pelos municípios mineiros de Andradas, Ibitiúra de Minas, Caldas, Poços de Caldas, Bandeira do Sul, Campestre, Botelhos e Cabo Verde, e os municípios paulistas de Águas da Prata, São Sebastião da Grama, Divinolândia e Caconde.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas