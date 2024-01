Sedet e Senai de Poços de Caldas vão promover mais cursos de capacitação

Nesta semana, o secretário de Desenvolvimento, Franco Martins, se reuniu com a equipe do Senai

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho tem se empenhado para ampliar a oferta de cursos profissionalizantes junto a instituições de ensino e empresas de Poços de Caldas e região.

Nesta semana, o secretário de Desenvolvimento, Franco Martins, se reuniu com o pessoal do Senai para tratar da questão. “Queremos fortalecer o Capacita Poços em 2024. Os cursos deste ano serão nas áreas de meio ambiente, mineração e indústria”, adianta.

O Capacita Poços é uma iniciativa da Prefeitura que busca estabelecer parcerias com instituições de ensino, entidades governamentais e empresas locais. O objetivo é enriquecer a oferta de cursos e treinamentos, garantindo que a formação oferecida esteja alinhada com as necessidades do mercado de trabalho.

A reunião, que aconteceu na quarta-feira (17), teve presença do gerente da unidade local do Senai, Fabiano Pivoto, do coordenador comercial Clayton Neri de Oliveira e dos agentes de relações com mercado, Wesley Tomaz Gomes dos Reis e Ana Priscila de Oliveira.

Já para março, está previsto o aperfeiçoamento profissional em gestão industrial, com inscrições em fevereiro.

