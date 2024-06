SEDET de Poços de Caldas e Invest Minas se reunem com a empresa Sulminas Fios e Cabos

O objetivo do encontro foi aproximar as empresas consolidadas no município ao programa Invest Minas, fortalecendo a parceria entre elas.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A empresa Sulminas Fios e Cabos, especializada na distribuição de materiais elétricos, fios e cabos, ferragens e miscelâneas para rede de distribuição e transmissão de energia elétrica, recebeu a visita dos membros da Prefeitura de Poços de Caldas e da Invest Minas. O objetivo do encontro foi aproximar as empresas consolidadas no município ao programa Invest Minas, fortalecendo a parceria entre elas.

O encontro, realizado na sede da empresa em Poços de Caldas, contou com a presença de Franco Martins, secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de Poços de Caldas, e Gustavo Cotrim, coordenador de Indústrias da SEDET. Pela Invest Minas, participaram Renato Ferraz Garcia de Andrade, gerente de Negócios, e Ferrareze Picoli, assessora estratégica. Representando a empresa, estiveram presentes Leonardo Machado, gerente de Compras, e Sylvia Machado, gerente Administrativa/Financeira.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Franco Martins, a SEDET é responsável por estreitar o relacionamento entre as empresas e o Governo Estadual. “O encontro destacou a importância da colaboração entre governo e setor privado para impulsionar o desenvolvimento econômico local. A Sulminas Fios e Cabos, com sua trajetória de crescimento e inovação, exemplifica o potencial das empresas de Poços de Caldas em se consolidar como líderes no mercado nacional.”

A Sulminas Fios e Cabos foi fundada em 1993. Em 2000, a empresa incorporou ao seu portfólio, acessórios para baixa e média tensão, atendendo a distribuição e revenda para o mercado privado. Em 2001, a empresa se instalou em Poços de Caldas. Em 2008, a Sulminas entrou definitivamente no mercado de concessionárias de energia elétrica, agregando toda a miscelânea direcionada ao mercado elétrico. Em 2016, adquiriu a empresa Embrael no Paraná, focada na produção de ferragens e acessórios para concessionárias de energia, e inaugurou uma filial em Taubaté para produção de fios e cabos de alumínio nue mutiplexados, visando atender o mercado privado e revendedores.

Com a construção de um centro de distribuição de 15 mil m² em Poços de Caldas e a aquisição das outras empresas fabris, foi fundado o Grupo Machado, que agrega as empresas Sulminas Fios & Cabos e Sulminas Filial Taubaté se tornando a maior distribuidora de cabos de alumínio do Brasil.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas