SEDESO promove encontro com jovens com orientações sobre o mercado de trabalho, em Três Corações

O objetivo é auxiliar os jovens na inserção no mercado de trabalho e ajudá-los a conquistar o primeiro emprego.

Foto/Fonte: Prefeitura de Três Corações

A Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDESO), através do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, realizou nesta terça-feira, 09/05, encontro com um grupo de adolescentes para orientar sobre formas de ingressar no mercado de trabalho. Foram tratados temas como empregabilidade, elaboração de currículos e dicas para participar de processos seletivos. O objetivo é auxiliar os jovens na inserção no mercado de trabalho e ajudá-los a conquistar o primeiro emprego.

A equipe técnica, formada pela psicóloga Tayná e pela assistente social Mônica, do Núcleo da Criança e Adolescente apresentaram o trabalho com uma importante abordagem sobre o tema e a psicóloga Juciara, do programa Acessuas Trabalho realizou com os participantes uma palestra expositiva compartilhando um pouco das experiências vivenciadas junto às empresas neste processo de recrutamento de novos colaboradores.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEDESO oferece uma série de serviços para auxiliar aqueles que estão na busca por um emprego, através do programa Acessuas Trabalho. O programa promove a capacitação e o encaminhamento para empresas do município. O atendimento é feito na Unidade de Atendimento Integrado (UAI).

Para mais informações, entre em contato pelo telefone 35 3239 7500.