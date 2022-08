SEDESO e Senac Móvel estão com inscrições abertas para cursos rápidos gratuitos

Serão ofertados cursos de técnicas de Boas Práticas na Manipulação de Alimentos, Preparo de Bombons e Trufas e outros.

Foto: Prefeitura de Três Corações

A carreta do Senac Móvel vai estacionar na Praça Odilon Rezende Andrade para a oferta de cursos gratuitos para a população em mais uma iniciativa da Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Serão ofertados cursos de técnicas de Boas Práticas na Manipulação de Alimentos, Preparo de Bombons e Trufas, Preparo de Pães, Roscas e Bolos, Serviços de Garçom e Garçonete e de Preparo de Salgados Simples. As inscrições podem ser feitas nas unidades dos CRAS e os cursos iniciam na segunda-feira, dia 05 de setembro, com turmas de manhã e à tarde.

Os cursos rapidos são uma ótima oportunidade para quem quer se capacitar, aprimorar suar técnicas, buscar novas oportunidades e, também, ajudar na complementação da renda familiar.

Para participar, os interessados devem ser maiores de 16 anos de idade, ter cadastro no CadÚnico e portar o número do NIS. Para se increver, é preciso apresentar cópia do RG e CPF.

Qualquer dúvida, basta entrar em contato com o CRAS I – Jardim Paraíso 3234 3015; CRAS II – Parque Jussara 3691 1135; e CRAS III – Rio do Peixe 3691 1098.

Fonte: Prefeitura de Três Corações