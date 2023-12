Sedese anuncia mais recursos para programas esportivos de Minas Gerais 

Durante entrega do Prêmio do Esporte Mineiro, secretária Elizabeth Jucá enumera avanços para 2024

Foto: Marcus Cicarini / Divulgação

A noite dessa terça-feira (12/12) ficou marcada não só pela cerimônia de entrega do Prêmio do Esporte Mineiro (PEM) 2023 aos 40 agraciados. Durante a cerimônia, a secretária de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais, Elizabeth Jucá, anunciou importantes avanços para o esporte mineiro em 2024. Entre os pontos listados por ela estão os aumentos nos valores do ICMS Esportivo e no programa Bolsa Atleta e Bolsa Técnico, a simplificação na apresentação de projetos voltados para a Lei de Incentivo ao Esporte e uma parceria com a Loteria Mineira para os programas Sedia Minas e Esporte LED.

“Vou anunciar a elevação da participação do ICMS Esportivo, que vai aumentar em cinco vezes os valores repassados aos municípios. Vamos sair de R$ 14 milhões por ano para R$ 70 milhões a partir de 2024. Também vamos aumentar o valor do Bolsa Atleta e Bolsa Técnico, outro avanço que conseguimos. Temos ainda a Lei de Incentivo ao Esporte, estamos simplificando a forma de apresentar os projetos e prestação de contas para mais empresas e clubes entrarem no processo. E também queria anunciar dois projetos em parceria com a Loteria Mineira. Um é o Sedia Minas, que são recursos para municípios de pequeno porte sediarem eventos esportivos e, com isso, interiorizar o esporte em toda a nossa Minas Gerais. O outro é o Esporte LED, uma versão melhorada do antigo Campos de Luz. Não ficaremos só em campos de várzea, mas vamos para as quadras e ginásios”, enumerou.

Além dos avanços na área financeira, Elizabeth Jucá fez questão de parabenizar os premiados e celebrar as novidades do PEM 2023, como a parceria com a Empresa Mineira de Comunicação e as categorias em que a escolha dos vencedores foi feita por votação popular.

“É um momento muito importante para a Sedese, pois estamos homenageando todos aqueles que foram destaque no ano de 2023. O esporte é transformador e é nisso que acreditamos. Não poderia deixar de citar que neste ano temos inovações, como a parceria com a Empresa Mineira de Comunicação e a votação popular na escolha de parte das categorias. Então é um momento de festa para todos os participantes do esporte, atletas, dirigentes, clubes, todo mundo que faz parte dessa cadeia”, completou.

Premiação

Além de anúncios importantes para 2024, o PEM celebrou os esforços de atletas, técnicos, dirigentes e de todos que se dedicam ao esporte mineiro em 2023. Frederico Pessoa, superintendente de Programas Esportivos da Sedese fez questão de enaltecer a realização.

“Mais uma edição do Prêmio do Esporte Mineiro. É o Governo de Minas reconhecendo e congratulando atletas, gestores esportivos, prefeituras municipais, empresas que apoiam o esporte no nosso estado e que neste ano se destacaram. É com muita felicidade que a gente fecha o ano realizando essa ação de extremo sucesso, que não só reconheceu o trabalho de todos eles, como também é um estímulo para a continuidade desse trabalho”, resumiu.

E foi este o sentimento da lutadora de taekwondo Ana Carolina Moura, eleita com 4.036 votos a Atleta Paralímpica Destaque Feminino 2023.

“Queria expressar minha alegria em relação ao Prêmio do Esporte Mineiro. A votação foi bem significativa, coloquei a família, os amigos para votarem, companheiros de treino, de modalidade dentro da seleção brasileira. Eu estava nos Jogos Parapan-Americanos quando soube que era uma das candidatas ao prêmio e foi motivo de orgulho. É um prazer ser uma mulher que está representando essa modalidade, que em sua maioria tem visibilidade mais masculina. Ser uma mineira campeã mundial. Muito obrigada a todos por me prestigiarem e terem ajudado a alcançar esse Prêmio do Esporte Mineiro”, vibrou.

Quem também levou um dos prêmios para casa, mas na escolha conforme critérios técnicos adotados pela Subesp, foi André Fonseca Forti, do tiro com arco. Ele é bolsista do programa Bolsa Atleta e também comemorou a conquista.

“É importante essa premiação, promove o esporte. O tiro com arco, que é minha categoria, fico feliz de representar. Estou muito feliz com a minha temporada, este ano fui para os Jogos da Juventude, que foi bem marcante, o Campeonato Brasileiro, e tive muitos bons resultados”, resumiu o atleta de 17 anos que faturou duas pratas nos Jogos da Juventude, uma individual e outra nas duplas mistas.

Fonte: Agência Minas