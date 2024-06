Sede do Sindicato dos Produtores Rurais de Perdões é revitalizada

A sede contará com uma sala dedicada aos atendimentos do Programa de Assistência Técnica e Gerencial.

Foto: Sistema Faemg Senar

O Sistema Faemg Senar marca presença na 41ª Expo Perdões, que marca a revitalização da sede do Sindicato dos Produtores Rurais de Perdões. Na nova estrutura, serão realizados cursos promovidos pelo Sistema Faemg Senar, reuniões dos membros sindicalizados e toda a prestação de serviços aos mais de 180 associados ativos. Além disso, a sede contará com uma sala dedicada aos atendimentos do Programa de Assistência Técnica e Gerencial – ATeG.

O 1º vice-presidente de finanças do Sistema Faemg Senar, Renato Laguardia, destacou que a nova sede está bem estruturada, com um acabamento “de primeira”, para melhor atender os produtores. “Perdões é um município predominantemente agropecuário e, hoje, o Sindicato é um exemplo claro de que, com dedicação, carinho e empenho, é possível realizar uma reestruturação tão bem feita. Isso é de grande importância para a região, pois demonstra a força e a representatividade de um Sindicato de produtores rurais”, afirmou o vice-presidente.

A solenidade foi um momento de alegria e celebração das conquistas. Em seu discurso, o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Perdões, Danilo Toledo Vilela Júnior, destacou a importância dos programas e cursos oferecidos pelo Sistema em parceria com o Sindicato. Atualmente, o Sindicato mobiliza três turmas do ATeG: duas na cultura do café e uma na produção de leite. “O ATeG tem sido essencial para o crescimento da nossa organização e todos os participantes estão extremamente satisfeitos. Estamos buscando iniciar o Programa Agente de Turismo Rural, que será de grande valia para o nosso município”, explicou Danilo.

Destaques

Na sexta-feira (21), a gerente da Mulher, do Jovem e de Inovação do Sistema Faemg Senar, Silvana Novais, conduziu uma palestra que abordou o tema “Ações do Sistema Faemg Senar para Mulheres e Jovens do Agro”, que contou com a presença de mais de 65 participantes. Ela destacou o crescimento significativo no número de mulheres e jovens liderando propriedades rurais, ressaltando que a busca por educação e qualificação tem sido um diferencial importante.

Este é o terceiro encontro de mulheres realizado em Perdões e, neste ano, houve uma conquista especial, pois foi o primeiro organizado pelo Sindicato Rural. “O Sindicato tem o propósito de criar um núcleo de jovens e mulheres. Já estamos avançando e isso será uma grande conquista”, relatou Silvana.

Em seguida, o gerente regional do Sistema Faemg Senar em Varginha, Caio Oliveira, ministrou uma palestra sobre “Importância da Profissionalização no Meio Rural e Sucessão Familiar” para o grupo. Caio destacou que a sucessão familiar planejada e estruturada é fundamental assegurar a continuidade lucrativa e próspera dos negócios rurais. “Mais uma vez, o Sistema Faemg Senar marcou presença e prestigiou este evento importante, reforçando seu compromisso e estreitando ainda mais o relacionamento com a comunidade”, disse Caio.

Durante a exposição, os participantes puderam degustar produtos locais, como os doces Sabor das Vertentes e as cachaças João Mendes. Além disso, houve o sorteio de diversos brindes, incluindo cachaça, doces, linguiça artesanal, mel e manteiga, todos produzidos por agricultores da região.

A produtora de leite Denise Ferreira Carvalho, da fazenda Monte Alegre, em Perdões, contou que está iniciando o processo de sucessão familiar, transferindo a gestão da propriedade para sua filha Gabriela. Ela afirmou que as palestras foram essenciais e trouxeram conteúdos importantes que a orientarão nesse processo. “Eu ainda não conhecia o Programa Sucessão no Campo, mas, após as palestras, saio daqui disposta a participar do treinamento”, disse Denise.

Fonte: Sistema Faemg Senar