Sede do 2º Pelotão de Bombeiros Militar de Itajubá é reformada

Foto: Prefeitura de Itajubá

O 2º Pelotão de Bombeiros Militar de Itajubá, vinculado à 7ª Companhia Independente de Pouso Alegre, promoveu na última quinta-feira, 15 de dezembro, uma cerimônia especial para celebrar a conclusão da reforma de sua sede.

A solenidade contou com a presença do prefeito de Itajubá, Christian Gonçalves; da subcomandante geral e chefe do Estado-Maior, coronel Daniela Lopes Rocha da Costa; do comandante do 6º Comando Operacional de Bombeiros, coronel Edirlei Viana da Silva; da juíza federal do trabalho, Dra. Cláudia Rocha Welterlin; do presidente da Câmara Municipal, vereador Marcelo Karuss Rezende; do comandante do 4º Batalhão de Engenharia de Combate, tenente-coronel Otacílio Giovani Lagranha Gomes; do comandante do 56º Batalhão de Polícia Militar, major Lucas William Costa; do delegado da Polícia Civil de Minas Gerais, Dr. Mário Roberto Rodrigues Martins e da representante da Receita Federal, senhora Eulália Dias da Silva Araújo.

O 2º Pelotão de Bombeiros foi inaugurado em 13 de dezembro de 1980, sendo o tenente Sebastião Domingos Pinto o primeiro comandante. Atualmente, a unidade é liderada pelo tenente Marco Antônio de Oliveira Neto.

Além de atender a cidade de Itajubá, o 2º Pelotão presta serviços a mais 13 municípios, totalizando uma população de aproximadamente 200 mil habitantes. A conclusão da reforma representa um marco para a eficiência operacional da unidade e fortalece a capacidade de resposta em situações de emergência, reafirmando o compromisso com a segurança e bem-estar da comunidade local.

“Temos certeza de que essas iniciativas vão proporcionar melhores condições para o atendimento à população de Itajubá e da região. Melhorias na estrutura asseguram um melhor cumprimento da estratégia de segurança para a cidade e, principalmente, a preservação de vidas”, afirmou o Prefeito de Itajubá, Christian Gonçalves.

Fonte: Prefeitura de Itajubá