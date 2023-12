Sede das Promotorias de Justiça de Cambuí, no Sul de Minas, é inaugurada

Desde que o Projeto Sedes Próprias foi criado, em 2005, cerca de 70 sedes já foram inauguradas.

Foto: MPMG

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) inaugurou nessa quinta-feira, 14 de dezembro, a sede provisória das Promotorias de Justiça de Cambuí, município localizado na Região Sul do estado e que tem aproximadamente 30 mil habitantes. O imóvel alugado, que abriga as Promotorias de Justiça, proporcionará melhores condições de trabalho aos promotores de Justiça, servidores, estagiários e terceirizados conferindo mais agilidade ao atendimento prestado à população.

De acordo com o procurador-geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior “desde que o Projeto Sedes Próprias foi criado, em 2005, cerca de 70 sedes já foram inauguradas. Ainda necessitamos de mais 229 sedes. Então, é um caminho longo a ser percorrido”, afirma Jarbas.

Sobre a sede das Promotorias de Justiça de Cambuí, Jarbas Soares disse que, “como procurador-geral de Justiça, estava muito feliz em saber que promotores de Justiça, servidores, estagiários e colaboradores agora dispõem de uma casa própria, mesmo que provisória, para cumprir a missão do Ministério Público. Todos que trabalham aqui são muito dedicados e não abrem mão de cumprir a nossa obrigação constitucional, que é zelar pela defesa da saúde, meio ambiente, patrimônio público, consumidor, crianças e adolescentes, idosos entre tantas outras áreas de atuação. Os promotores de Justiça de Cambuí, com a experiência de carreira que ambos demostram, saberão sempre buscar os melhores caminhos para essa linda cidade”, ressalta.

O promotor de Justiça Alexandre Rezende Grillo falou em nome de todos que atuam na Promotoria de Justiça de Cambuí e agradeceu à Administração do MPMG pelo empenho na busca por uma sede própria. “Onde quer que estejamos, sede própria ou não, a luta em defesa dos cidadãos será permanente. Para isso nascemos e, por isso, adentramos no Ministério Público”.

Homenagem

O procurador-geral de Justiça recebeu das mãos dos promotores de Justiça Karina Seiko Hashizune e Alexandre Rezende uma placa com os seguintes dizeres: “….como expressão da nossa gratidão, não só pelo emérito esforço em prol do Ministério Público, como também pelos relevantes serviços prestados à população mineira”.

Jarbas agradeceu a todos que trabalham na comarca de Cambuí e disse que a homenagem recebida ficará marcada e receberá um local de destaque entre as que ele já recebeu.

Presenças

Além de Jarbas Soares Júnior, dos promotores de Justiça de Cambuí, servidores, estagiários e terceirizados, estiveram presentes o corregedor-geral do MPMG, Mário Drummond da Rocha; o corregedor-geral eleito, Marco Antônio Lopes de Almeida; a ouvidora do MPMG, Nádia Estela Ferreira Mateus; corregedor-geral adjunto, Mauro Flávio ferreira Brandão; chefe de gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ), Paulo de Tarso Morais Filho; vice-presidente da Associação Mineira do Ministério Público, Luz Maria Romanelli de Castro; assessor especial da PGJ, Emmanuel Levenhagen Pelegrini; assessor especial da Corregedoria, Carlos Alberto Isoldi Filho; promotores de Justiça Alessandro Ramos Machado e Gláucia Baleroni Pacheco (São Gonçalo do Sapucaí), Elkio Uehara (Pouso Alegre), Rogério Leme e Wagner Dionísio (Extrema), Rodrigo Fabiano Puzzi e Luiz Gustavo Ferreira Fabris (Camanducaia), promotora de Justiça aposentada Rosângela di Lorenzo Bello autoridades locais, prefeitos e parlamentares da região entre outros convidados.

Fonte: MPMG