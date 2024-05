Secretários de Saúde do Sul de Minas celebram redução de dengue e preparam para doenças respiratórias do inverno em Elói Mendes

Foto: Prefeitura de Elói Mendes

Nesta quarta-feira (22), os secretários de Saúde de 60 cidades do Sul de Minas se reuniram para discutir importantes questões de saúde pública na região. O encontro contou com a presença do secretário de Saúde de Elói Mendes, que compartilhou uma notícia animadora: a redução de 50% nos casos de Dengue na cidade na última semana.

Além desse progresso significativo no combate à Dengue, a reunião abordou o preparo das unidades de saúde para atender às doenças respiratórias típicas do inverno. Foram debatidos os fluxos de atendimento aos pacientes e as especialidades necessárias para garantir um cuidado eficaz e rápido.

Vale destacar que outras cidades do Sul de Minas também têm apresentado um cenário epidemiológico favorável no combate à Dengue, mostrando que os esforços conjuntos estão dando resultado.

Essa reunião reflete o comprometimento das autoridades em garantir a saúde e o bem-estar da população, fortalecendo a troca de experiências e estratégias de sucesso entre as cidades da região. Juntos, seguimos firmes na luta pela saúde de todos!

Fonte: Prefeitura de Elói Mendes