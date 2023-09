Secretário de Saúde reúne com servidores da UPA, em Poços de Caldas

. Segundo o responsável pela Pasta, ao promover as melhorias nas unidades da rede, automaticamente a administração municipal também alavancará a qualidade de vida ao munícipe.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

O secretário municipal de Saúde, Thiago Mariano, esteve reunido nesta terça e quarta-feira (6), com servidores da Unidade de Pronto Atendimento de todos os turnos. Durante a reunião foram apresentadas todas as novidades de revitalização da UPA, além de mudanças no atendimento. Segundo o responsável pela Pasta, ao promover as melhorias nas unidades da rede, automaticamente a administração municipal também alavancará a qualidade de vida ao munícipe.

“Nós estamos vivendo um momento histórico na saúde de Poços de Caldas, o importante é que estejamos interligados nesse processo de mudança da saúde pública. A mudança é muito grande, temos visto muitos elogios apesar de todas as mudanças, que não são fáceis, pois geram transtorno. Nós estamos aqui pra dar uma condição de trabalho boa para os servidores e principalmente pra população que é o nosso bem maior. Nesse processo estamos focando no tratamento ao usuário com atenção e humanização”, comentou o secretário durante a reunião.

Ainda durante o encontro os funcionários tiveram a oportunidade de levar algumas demandas ao que se prontificou em atendê-las na medida do possível. “Nós encontraremos soluções e saídas. Eu sou um funcionário público como vocês e nós trabalharemos em conjunto e com responsabilidade para resolver todas as questões”, disse Mariano, reiterando a importância de deixar o canal de comunicação aberto, entre a secretaria e servidores e aproveitando para sanar outras dúvidas sobre a gestão da pasta.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas