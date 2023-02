Secretário de saúde realiza visita ao Hospital da Zona Leste e Hospital Margarita Moralles, em Poços

Secretário de saúde continuará indo nos demais equipamentos que pertencem à secretaria de saúde na próxima semana.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas.

Dando continuidade às visitas aos equipamentos da secretaria de Saúde, o secretario de saúde Tiago Mariano visitou na sexta-feira (10), o Hospital da Zona Leste e o Hospital Margarita Moralles.

No Hospital da Zona Leste pode conferir o andamento da reforma do telhado e a construção da Rede de Frio, além de analisar algumas oportunidades que estão sendo programadas para melhorar o atendimento e a estrutura do local.

Já no Hospital Margarita Moralles, hospital muito elogiado pela população, também foram avaliados os pontos que podem ser melhorados.

O secretário de Saúde, Thiago Mariano avaliou as visitas de forma positiva. “Nos dois locais fomos muito bem recebidos pelos servidores e população e temos certeza de que nossa saúde que já é boa, com união e trabalho, pode ser ainda melhor.”

Participaram também das visitas, o secretário de Governo Paulo Ney e o secretário de Obras José Benedito Damião.

O secretário de saúde continuará indo nos demais equipamentos que pertencem à secretaria de saúde na próxima semana.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.