Secretário de Desenvolvimento de Poços de Caldas participa de ‘1ª Missão do Cooperativismo 2023’ no Rio Grande do Sul

Evento aconteceu em Erechim e abordou desenvolvimento do cooperativismo financeiro

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Franco Martins, esteve em Erechim, no Rio Grande do Sul, para participar da 1ª Missão do Cooperativismo 2023, entre os dias 12 e 15 deste mês.

O evento abordou a união de forças entre Sebrae e Sicredi para disseminação e ampliação do conhecimento sobre cooperativismo brasileiro, evidenciando o trabalho do Sebrae no desenvolvimento sustentável do Brasil e fortalecimento da parceria entre as instituições organizadoras da missão ligadas ao Sicredi – Sistema de Crédito Cooperativo.

Houve um ciclo de palestras e reuniões envolvendo representantes dos três estados da área de atuação da Sicredi UniEstados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais. “Foram três dias bem intensos de trabalho com trocas de conhecimentos, experiências e muitas vivências”, disse Martins.

O Sicredi é um sistema de cooperativas de crédito brasileira que mantém parceria com o Sebrae para o desenvolvimento do cooperativismo financeiro. “Entre os objetivos estava a união de forças entre Sebrae e Sicredi, para disseminação e ampliação do conhecimento do cooperativismo brasileiro, além de evidenciar o trabalho do Sebrae no desenvolvimento sustentável do Brasil”, explicou o secretário.

A Sicredi UniEstados completou, na última sexta-feira (14), 42 anos de fundação e inaugurou o Espaço Cooperar, um complexo que abriga a Agência Santo Dal Bosco, salas de treinamentos, de reuniões e de conferências, memorial e área de lazer externa.

“Teve um bate-papo muito bacana e proveitoso com o prefeito Paulo Polis. Os temas de maiores abordagens foram os de desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda e também modos de atração de novas indústrias. Independentemente do município e região do Brasil, mostra se na prática que a junção das forças entre o público e o privado é a forma mais assertiva e rápida para o desenvolvimento sustentável e próspero”, completou.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas