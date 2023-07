Secretário adjunto de saúde de Poços de Caldas questiona representantes do Estado sobre falta de medicamentos

O Estado garantiu que todas as compras estão em dia, porém por falta de matéria prima e insumos os fornecedores não estão conseguindo cumprir com o prazo de entrega.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

O secretário adjunto de saúde, Carlos Almeida aproveitou o cumprimento de agenda em Belo Horizonte para se reunir com o Assessor de Parcerias em Saúde Luiz Fernando Prado e a especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental Marina Cristo para abordar a questão sobre as faltas de medicamentos fornecidos pelo Estado.

Durante a reunião, foi justificado que as faltas de alguns medicamentos ou a demora na entrega de outros realmente é um problema com os fornecedores dos medicamentos, o Estado garantiu que todas as compras estão em dia, porém por falta de matéria prima e insumos os fornecedores não estão conseguindo cumprir com o prazo de entrega.

Os medicamentos que são de responsabilidade do município estão disponíveis em sua maioria, e em casos específicos são realizadas comprar emergenciais.

Além da reunião com representantes da Secretaria de Estado de Saúde, o secretário adjunto participou da Câmara Técnica do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais e da Comissão Intergestores Bipartite Estadual (CIB), que é uma instância colegiada com a finalidade de negociar e decidir quanto aos aspectos operacionais do SUS/MG. A CIB possui ainda a Câmara Técnica (CT), na qual os assuntos são previamente discutidos e analisados.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas