Secretarias de Saúde e de Educação de Três Corações promovem ação da campanha Novembro Azul

O evento aconteceu no Centro de Referência do Professor, na manhã desta terça-feira, 21/11.

Foto: Prefeitura de Três Corações

A Secretaria Municipal de Educação – SEDUC, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde – SEMS, promoveu um bate-papo sobre prevenção e cuidados com doenças relacionadas à próstata.

O evento aconteceu no Centro de Referência do Professor de Três Corações, na manhã desta terça-feira, 21/11. Além do bate-papo com o médico Dr. Ramos, que falou dos fatores de risco, sinais e sintomas e da importância de se manter os exames em dia, houve coleta de sangue para a realização do exame PSA com a equipe do laboratório municipal. Estiveram presentes os servidores que trabalham como motoristas, rede física, informática e do prédio central da SEDUC.

Novembro Azul é o mês dedicado às ações de conscientização e prevenção ao Câncer de Próstata e à saúde do homem. Esse tipo de câncer, se detectado no início, possui mais de 90% de chances de cura. Se você tem 50 anos de idade, ou acima de 45 e fizer parte do grupo de risco, tem histórico familiar – principalmente casos que ocorrem antes dos 60 anos na família, não deixe de realizar os exames periódicos. Procure a unidade de saúde mais próxima e se cuide.

Fonte: Prefeitura de Três Corações