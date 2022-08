Secretaria Municipal de Saúde de Três Corações promoveu encontro de odontologia

Evento aconteceu no Auditório da Associação Comercial e Empresarial.

Foto: Prefeitura de Três Corações

A Secretaria Municipal de Saúde, através da Coordenadoria Municipal de Saúde Bucal, realizou o Encontro de Odontologia do Serviço Público da Microrregião de Três Corações.

O evento aconteceu no Auditório da Associação Comercial e Empresarial, localizada na Praça dos Ferroviários, nº 7, Centro. Profissionais representantes de mais de dez cidades de Três Corações e Região, como Cambuquira, Campanha, Carmo da Cachoeira, Caxambu, Monsenhor Paulo, Santana da Vargem, São Gonçalo do Sapucaí, São Bento Abade, São Thomé das Letras e Três Pontas estiveram presentes.

A programação contou com palestras que abordaram temas como: Fluxos do CEO baseados nas Diretrizes Estaduais para o Acesso aos Centro de Especialidades Odontológicas, abordado por Dr. Giulliano Henrique Gonçalves; Acesso Endodôntico e Urgências em Endodontia – Apresentação do Projeto “Salve mais um Dente”, com Dra. Rubia Moura Leite Boczar e Dra. Liliane Lopes Diegues e sobre Lesões Potencialmente Cancerizáveis: Condutas atuais.

Fonte: Prefeitura de Três Corações