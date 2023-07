Secretaria Municipal de Saúde de Três Corações inicia projeto-piloto de marcação de consulta online no CEM

A proposta é que, após este processo de adaptação, o sistema online possa também ser implementado em outras unidades de saúde no município.

Foto: Prefeitura de Três Corações

A Secretaria Municipal de Saúde iniciou um projeto-piloto de marcação de consultas online para pacientes que buscam agendamento no Centro de Especialidades Médicas. Somente parte das vagas serão disponibilizadas para agendamento online e, para acessar o serviço, é preciso preencher o cadastro no Portal do Paciente pelo link www.trescoracoes.mg.gov.br/portaldopaciente.

A iniciativa visa a uma maior praticidade e agilidade no serviço de agendamento de consultas para facilitar o processo sem que o usuário precise se dirigir até a unidade.

Inicialmente, os pacientes poderão realizar o agendamento para as seguintes especialidades: reumatologista, ortopedista, dermatologista, clínico, cardiologista e infectologista.

Para liberar o acesso é necessário que os dados estejam de acordo com seu cadastro no sistema de saúde. Qualquer dúvida ou informação divergente no cadastro, procure a unidade de saúde mais próxima para atualizar seus dados.

No sistema, o paciente poderá ver as especialidades, dias e horários disponíveis e selecionar a melhor data para a consulta. A proposta é que, após este processo de adaptação, o sistema online possa também ser implementado em outras unidades de saúde no município.

O agendamento presencial continua sendo realizado no horário de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, no CEM, à Rua Adjemir Ferreira de Moraes, 316, São Sebastião. Em caso de dúvidas ou para mais informações, entre em contato com a unidade através do telefone 3691 1055.

Fonte: Prefeitura de Três Corações