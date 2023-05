Secretária de Turismo participa da Feira de Turismo Rural de Ibitiúra de Minas neste fim de semana

Entre os municípios que compõem o Circuito Turístico estão Andradas, Poço Fundo, Caldas, Machado, Botelhos, Cabo Verde, Campestre, Carvalhópolis, Ipuiuna e Santa Rita de Caldas.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A secretária de Turismo participa neste fim de semana da Feira de Turismo Rural de Ibitiúra de Minas. O evento será realizado nos dias 6 e 7 de maio em praça pública.

A programação gratuita inclui roda de conversa, workshop e apresentações musicais.

O intuito do evento é fomentar, apoiar e divulgar o desenvolvimento do Turismo Rural e de pequenas propriedades na região, mostrando suas riquezas e belezas naturais pertencentes ao Circuito Caminhos Gerais.

Entre os municípios que compõem o Circuito Turístico estão Andradas, Poço Fundo, Caldas, Machado, Botelhos, Cabo Verde, Campestre, Carvalhópolis, Ipuiuna e Santa Rita de Caldas.

As propriedades rurais que participam do roteiro de Turismo Rural de Poços de Caldas terão stand único, com informações sobre cada uma e a possibilidade de degustação e distribuição de materiais gráficos das propriedades. Haverá exposição de queijos, cachaça, doces e vinhos, entre outras produções próprias de cada propriedade, além das cervejas vulcânicas.

Os servidores da secretaria de Turismo, Sharlene de Carvalho Morais, Paulo Sergio de Oliveira e José Roberto Felix, apresentam todo o roteiro para os participantes. Segundo Sharlene a expectativa é sempre grande, ter uma troca com outras cidades e conhecer novos roteiros para serem apresentados a população.

O projeto “Turismo Rural Poços de Caldas” foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Turismo juntamente a SEDET (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho), com o apoio do Circuito Turístico Caminhos Gerais, que mapeou as propriedades aptas para receber os turistas.

Confira a programação:

Café da manhã

Roda de conversa com comerciantes

Almoço com música ao vivo com César Mineiro

Workshop de Artesanato (Feltro e Fibras)

Apresentação da Fanfarra dos Desbravadores

Show de Léo Fraga

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas