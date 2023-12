Secretaria de saúde de Poços de Caldas auxiliam no transporte de órgãos para transplante

A Guarda Municipal também atuou e acompanhou o percurso, abrindo caminho até o aeroporto.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Na tarde do último sábado (16), por volta de 14h30, as equipes da Unidade de Operações Aéreas do Departamento de Trânsito do Distrito Federal contaram com o apoio da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU e do setor de transportes da secretaria de saúde de Poços de Caldas para o transporte de 02 rins e 01 coração.

As equipes da Unidade de Operações Aéreas do Departamento de Trânsito do Distrito Federal foram acionados pela Central de Transplantes do Distrito Federal.

As equipes trabalharam desde a 07h da manhã para realizarem a locomoção da equipe para o Hospital da Santa Casa e depois para o Aeroporto.

A Guarda Municipal também atuou e acompanhou o percurso, abrindo caminho até o aeroporto.

Esse foi o 11º transporte de órgão realizado neste ano

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas