Secretaria de Planejamento e Gestão de Campanha se reúne com Equipe Técnica de Desenvolvimento da Pesquisa da UFMG

Foto: Prefeitura de Campanha

Membros da Secretaria de Planejamento e Gestão, do Departamento de Recursos Humanos e da Comissão do Concurso Público da Prefeitura se reuniram na tarde de ontem (11/07) com a Equipe Técnica da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa da UFMG (Fundep).

Durante a visita técnica da equipe da Fundep em Campanha foram tratados diversos assuntos relacionados ao próximo Concurso Público, que será realizado pela Prefeitura da Campanha. A Fundep é a Banca Examinadora do Concurso.

O Presidente da Comissão Nilber Martins Rosa anunciou que, em breve, serão divulgados o Cronograma e o Edital do Concurso Público, trazendo informações importantes para os interessados, como vagas, dados de inscrição, conteúdo programático e todos os detalhes sobre o Processo.

Por isso, mantenha-se sempre informado nos canais oficiais tanto da Prefeitura, quanto da Fundep.

Fonte: Prefeitura de Campanha