Secretaria de Lazer, Turismo e Cultura de Três Corações é homenageada na ESA

Foto: Prefeitura de Três Corações

Na manhã da última sexta-feira (24/11/2023), no pátio do BCSv, na ESA (Escola de Sargentos Das Armas – Batalhão Terceiro – Sargento Antônio Alves Ferreira) a Prefeitura de Três Corações, através dos secretários da SELTC – Secretaria de Lazer, Turismo e Cultura, Paulo Duarte e Lúcio Lorena participaram da formatura de encerramento do ano e foram homenageados com o Diploma de Amigo do BCSv/ESA.

Na ocasião, a formatura foi presidida sob o Comando do General de Brigada Reinaldo Salgado Beato – Comandante da ESA e do Coronel Rogério Prevato Moreira Orbe – Comandante do BCSv/ESA.

Fonte: Prefeitura de Três Corações