Secretaria de Esporte de Extrema oferecerá aulas de futsal feminino da categoria de base na quadra do Extrema Futebol Clube

A iniciativa se deu, graças à alta demanda de atletas interessadas em praticar esta modalidade esportiva.

A Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer deu início aos treinos de futsal feminino para as categoria de base, nesta terça-feira (9), tendo aulas todas as terças e quintas-feiras, das 15h às 16h30.

As aulas serão ministradas na quadra esportiva do Extrema Futebol Clube para as meninas que tiverem idade entre 11 a 16 anos.

As interessadas devem comparecer na Secretaria de Esporte de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e de 13h às 17h, para fazer a sua inscrição antecipada, munidas de RG, CPF, comprovante de endereço e uma foto 3×4.

As categorias de base do futsal masculino estarão participando da Liga Paulista de Futsal que será iniciada no próximo dia 13 de agosto, no Ginásio Poliesportivo, a partir das 9h. Os treinos desta modalidade são realizados no Extrema Futebol Clube de segunda a quinta-feira

Fonte: Prefeitura de Extrema