Secretaria de Educação e Midea proporcionam dia de diversão em escola de Pouso Alegre

A iniciativa além de promover um dia recheado de lazer, aproxima as empresas privadas da máquina pública, fazendo com que juntos trabalhem para um futuro próspero à toda população.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

Nesta segunda-feira (30) a empresa Midea em parceria com o Sesi e a Secretaria de Educação promoveu uma ação especial na Escola Municipal Professora Maria Barbosa, do bairro Algodão, em comemoração ao Mês das Crianças.

O evento contou com a participação de colaboradores da Midea que com apoio do Sesi, disponibilizaram brinquedos infláveis, pipoca, algodão doce e uma oficina de brinquedos recicláveis abrilhantando o dia de mais de 500 crianças, com o objetivo introduzir o tema sustentabilidade a partir do uso de material reciclado para construção de brinquedos, além de criar memórias felizes e fortalecer os laços com a comunidade.

“Essa parceria com a empresa Midea ofereceu um momento de descontração e entretenimento para nossos alunos. Também inserir esse nome e mostrar um pouquinho do seu trabalho. Com certeza os alunos levarão para casa muitas histórias desse dia incrível. Agradecemos imensamente essa oportunidade de parceria. Em nome da comunidade escolar, agradecemos a presença da empresa, com certeza propiciaram um dia muito especial aos nossos alunos”, pontua a diretora da escola, Regina Maia.

Sobre a empresa:

Midea foi fundada em 1968 e, é líder mundial em produção de eletrodomésticos e está no ranking #245 das maiores empresas do mundo segundo o Fortune global 500. Com um faturamento anual de mais de 50 bilhões de dólares e com mais de 166 mil colaboradores, a Midea está presente em todos os continentes. Sua unidade em Pouso Alegre está em fase de construção com contratações em andamento.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre