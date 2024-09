Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais visita laboratórios da UFLA

Além da visita aos laboratórios multiusuários, eles participaram de uma reunião na Reitoria para discutir novos projetos estratégicos para a Universidade

Foto: UFLA

A Universidade Federal de Lavras (UFLA) recebeu nessa quinta-feira (12/9), a visita do secretário executivo de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Sede), Bruno Araujo Oliveira, acompanhado pelo subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Lucas Mendes de Faria Rosa Soares.

Na ocasião, eles conheceram a Unidade de Recursos Microbiológicos, localizada no Centro de Biodiversidade e Patrimônio Genético, além do Laboratório de Fisiologia Molecular de Plantas, no setor de Fisiologia Vegetal do Instituto de Ciências Naturais (ICN/UFLA)

Durante a visita, o pró-reitor de Pesquisa e Inovação, professor Luís Roberto Batista, apresentou resultados de pesquisa, incluindo as contribuições científicas para a regulamentação do queijo minas artesanal de casca florida natural. Já o diretor de Parques Tecnológicos, professor Antônio Chalfun Júnior, destacou as pesquisas sobre o lúpulo, que possui grande potencial econômico para Minas Gerais. “Nosso objetivo foi mostrar as pesquisas em andamento nos laboratórios multiusuários. Isso é crucial, pois a Secretaria é o principal financiador das pesquisas no Estado e acredita no potencial da UFLA. Esta visita foi uma oportunidade para demonstrar como a Universidade pode contribuir para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação em Minas Gerais”, explicou Luís Roberto.

Além da visita aos laboratórios multiusuários, eles participaram de uma reunião na Reitoria para discutir novos projetos estratégicos para a Universidade, com foco em incentivar pesquisas em áreas de inovação, como engenharias, a criação de startups e o fortalecimento do Parque Tecnológico. Durante a reunião, os secretários expressaram disposição para buscar recursos e fortalecer a Instituição, visando uma maior aderência às demandas sociais. “Temos muito orgulho de ter a UFLA em nosso Estado. Visitamos vários laboratórios e somos parceiros em muitos deles. O reitor nos apresentou grandes projetos estruturantes para a Universidade, e estamos muito felizes em ver tudo isso se concretizando. Estamos à disposição para ajudar”, comentou o secretário-executivo Bruno Oliveira. O subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Lucas Soares, destacou a percepção da visita. “Sempre que visitamos a UFLA descobrimos novos projetos muito relevantes e observamos como essas pesquisas estão alinhadas não apenas com os objetivos do Estado, mas também com as metas do setor produtivo. Os laboratórios e projetos apresentados demonstram claramente esse alinhamento entre a academia e o setor produtivo. São iniciativas que buscam não apenas garantir melhores produtos para a mesa dos mineiros e brasileiros, mas também, quem sabe, contribuir para exportações e atingir mercados internacionais’”.

Para o reitor da UFLA, professor Scolforo, buscar incentivos para pesquisas é essencial para o futuro da Instituição, que já desempenha um papel significativo no crescimento e desenvolvimento econômico. “É fundamental desenvolver soluções para atrair os mais jovens, treinar docentes e discentes na elaboração de projetos inovadores e impactantes. Dessa forma, poderemos elevar ainda mais o prestígio da UFLA e contribuir significativamente para a nossa sociedade”, afirmou. Clique na imagem abaixo e acesse a galeria de fotos da visita.

Fonte: UFLA