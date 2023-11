Secretaria de Assistência Social faz momento de informação em Paraguaçu

A Secretaria de Assistência Social tem desempenhado um trabalho incansável nesse sentido.

Foto: Prefeitura de Paraguaçu

A Prefeitura Municipal de Paraguaçu está intensificando seus esforços para ampliar o acesso aos serviços socioassistenciais, visando beneficiar as famílias em situação de vulnerabilidade. A Secretaria de Assistência Social tem desempenhado um trabalho incansável nesse sentido.

O Cadastro Único representa uma ferramenta essencial nesse processo, fornecendo dados cruciais sobre as famílias de baixa renda. Vale ressaltar que o cadastro não se limita ao Programa Bolsa Família, abrangendo uma variedade de benefícios, como isenção na taxa de emissão de segunda via de documentos, isenção na taxa de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e também para vestibulares e concursos públicos, tarifa social de energia elétrica, Benefício de Prestação Continuada (BPC), programas habitacionais como Minha Casa Minha Vida, entre outros.

A população está sendo informada sobre esses direitos, e no dia 10 de novembro, a gestão do Cadastro Único, em conjunto com os entrevistadores, esteve presente na Escola Estadual Alfredo Galdino, alcançando as turmas do 8º e 9º ano, totalizando 150 adolescentes. Durante a visita, foram fornecidas orientações detalhadas sobre a abrangência e os benefícios proporcionados pelo Cadastro Único.

Acreditamos que a informação é fundamental para assegurar que todos tenham acesso aos direitos sociais disponíveis. A gestão continuará promovendo a conscientização e a disseminação dessas informações para garantir que nenhum benefício essencial seja subutilizado.

Fonte: Prefeitura de Paraguaçu