Secretaria de Agricultura participa da entrega de 39 veículos às unidades da Emater-MG

Automóveis foram adquiridos com recursos próprios da empresa, por um investimento total de cerca de R$ 3,3 milhões; objetivo é renovar a frota para deslocamento de extensionistas.

Fotos: Diego Vargas / Seapa

A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) participou, nesta terça-feira (28/6), da cerimônia de entrega de 39 automóveis zero quilômetro às gerências regionais da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG), na sede da instituição, em Belo Horizonte. O investimento total foi de cerca de R$ 3,3 milhões.



O secretário Thales Fernandes parabenizou a diretoria e as equipes da Emater-MG pelo avanço. “Os veículos foram adquiridos com recursos da própria empresa, com o objetivo de melhorar o atendimento da extensão rural à agricultura familiar de Minas Gerais. É o uso do recurso público com austeridade refletindo lá na ponta, diretamente para o produtor rural”, afirmou.



Dos 39 automóveis, 25 são do modelo Mobi 1.0 e 14 são pick-ups de médio porte. A ação teve o propósito de renovar a frota da Emater-MG, com 1,3 mil carros e idade média aproximada de sete anos.





Fortalecimento

Para o diretor-presidente da Emater-MG, Otávio Maia, esta é mais uma entrega que aperfeiçoará as condições de trabalho dos extensionistas em Minas, para que o produtor rural seja cada vez melhor atendido. “Isso faz parte do movimento de fortalecimento institucional da Emater, em que a gente tem promovido reforma de escritórios, compra de parque tecnológico e também a renovação da nossa frota de veículos”, explicou.

Dentre as pick-ups entregues nesta terça-feira, cinco delas foram cedidas para unidades vencedoras do projeto Pacto por Resultados. Lançada no fim de 2021, a ação visa conceder benefícios aos sete escritórios com melhores indicadores no estado. É o caso de Alterosa, no Sul de Minas, além de Santa Bárbara do Monte Verde, Dona Euzébia, Cataguases e Viçosa, na Zona da Mata.

A gerente regional de Viçosa, Raphaela Pinheiro, agradeceu ao Governo de Minas, à Secretaria de Agricultura e à diretoria da empresa de extensão rural pelo benefício. “Neste momento, estamos muito satisfeitos enquanto funcionários da Emater-MG. Com certeza, esses veículos que estamos recebendo farão a diferença para nós que estamos atuando no campo junto aos agricultores familiares”, comemorou.

Os primeiro e segundo colocados no desafio, São José do Divino, no Leste de Minas, e Nova União, na região Central, já receberam os automóveis aos quais fizeram jus em ocasião anterior.

Avanços

Em paralelo à aquisição dos novos veículos, a Emater-MG implementa um modelo de locação, denominado Projeto Futuro. Em fase atual de tomada de preços, a expectativa é de que sejam alugados 160 automóveis para uso dos extensionistas, com pregão previsto para o segundo semestre de 2022.

Outra novidade para melhoria da locomoção das equipes da Emater-MG, em implantação, é um sistema de rastreamento dos veículos. A ferramenta que vem sendo desenvolvida pela Divisão de Logística da empresa deve reduzir em pelo menos 15% os gastos com deslocamentos.

Após a solenidade de entrega, o secretário de Agricultura participou ainda de uma reunião de trabalho com gerentes regionais e diretores da empresa de assistência técnica.

Fonte:Agência Minas