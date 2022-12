Secretaria da Educação realiza confraternização com a equipe

Convidados foram recepcionados ao som de música popular executada pelos professores.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre.

Na noite desta terça-feira (20), a Secretaria da Educação e Cultura realizou, na quadra da Escola Municipal Dr. Ângelo Cônsoli, conhecida popularmente como CIEM do Fátima, a confraternização de final de ano com os vice-diretores, diretores e todos os integrantes da Secretaria.

Os convidados foram recepcionados ao som de música popular executada pelos professores, Henrique Basílio e Danielle Vitoriano, do Conservatório Estadual de Música Juscelino Kubitschek de Oliveira. A Secretária de Educação e Cultura, Leila de Fátima Fonseca, foi quem coordenou toda a dinâmica de apresentação do evento, que contou com momentos de reflexão e engajamento dos presentes.

O prefeito Cel Dimas esteve presente e destacou que uma das prioridades do seu governo é a Educação. “Apoio e acredito na Educação como ferramenta transformadora da sociedade. Ela é o futuro do país. Conto com o apoio de vocês para que em 2023 sejamos ainda melhores”.

“Esta é uma noite de celebração. Comemoramos as nossas conquistas, celebramos também os nossos desafios que conseguimos vencer e as nossas derrotas porque aprendemos com elas. Podemos dizer que são três anos em um, porque passamos 2020 e 2021 sem fazer nenhuma confraternização”, explica Leila.

O diretor da E. M. Dr. Ângelo Cônsoli, Antônio Galvão Moreira, junto à cantora Cacau Vitoriano garantiram a animação do evento.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre.