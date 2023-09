Sebrae Minas promove o FinFestival em Itajubá 

Evento une teoria e prática com o objetivo de levar informação de qualidade sobre gestão financeira para pequenos negócios

Foto: FinFestival / Divulgação

Nesta terça-feira (12/9), a cidade de Itajubá vai receber o FinFestival, um dos maiores eventos de finanças do estado. A capacitação, promovida pelo Sebrae Minas em parceria com a Associação Comercial, Industrial e Empresarial do município (Aciei), aborda estratégias e orientações para melhorar a organização financeira dos pequenos negócios. As inscrições podem ser feitas neste link.

A programação inclui palestras e debates que buscam aliar teoria e prática para garantir a sustentabilidade do negócio. Entre os temas discutidos estão: gestão empresarial e pessoal; startups; administração pública; educação financeira; contabilidade e economia.

A palestra “Afinal, por que não sabemos lidar com dinheiro?”, ministrada pelo consultor financeiro William Ribeiro, abre a programação do evento, às 18h15. Logo após, às 19h15, o especialista em finanças José Benedito falará sobre “Gestão empresarial com foco em excelência de resultados”. Na sequência, às 20h, haverá os painéis “Investimentos financeiros: você agora, você no futuro” e “A importância das finanças pessoais na administração pública”, com a participação dos especialistas Hector Arango e Daniel Barbieri. A palestra “Escolhas inteligentes para seu bolso e sua vida!”, do consultor financeiro Gustavo Cerbasi, encerra as atividades.

A analista do Sebrae Minas Andresa Cristina da Silva enfatiza que o evento permite aos empreendedores aprimorarem seus conhecimentos para estimular o crescimento de suas empresas. “No FinFestival, especialistas discutirão os desafios, oportunidades e gargalos relacionados à administração e gestão financeira, oferecendo aos participantes orientações para que obtenham melhores resultados, mantenham seus negócios sustentáveis e se sobressaiam perante a concorrência”, ressalta.

Programação

17h30 – Credenciamento

18h – Abertura

18h15 – Palestra: Afinal, por que não sabemos lidar com dinheiro? – William Ribeiro (Dinheiro com Você)

19h15 – Palestra: Gestão empresarial com foco em excelência de resultados – José Benedito

20h – Paineis: Investimentos financeiros: você agora, você no futuro e A importância das finanças pessoais na administração pública – Hector Arango e Daniel Barbieri

20h40 – Palestra: Escolhas Inteligentes para seu Bolso e sua Vida! – Gustavo Cerbasi

22h – Coquetel e networking

Fonte: Sebrae Minas