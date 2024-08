Sebrae Minas promove Expedição Gastronômica em Monte Santo de Minas

Iniciativa faz parte do programa Prepara Gastronomia, que oferece suporte aos pequenos negócios de alimentação fora do lar

Foto: Agência Sebrae

Monte Santo de Minas recebe a Expedição Gastronômica, nos dias 18 a 21/8. A ação objetiva explorar os sabores típicos da culinária do Sudoeste do estado, por meio do conhecimento sobre ingredientes, receitas e pessoas que colaboram para formar a gastronomia da região. A ação integra o programa Prepara Gastronomia, realizado pelo Sebrae Minas para apoiar os negócios do segmento de alimentação fora do lar.

A Expedição consiste em uma série de visitas técnicas realizadas por especialistas em cultura alimentar aos estabelecimentos participantes do programa. Após a pesquisa de campo, o trabalho continua com a capacitação dos empreendedores, que vão receber consultorias de um chef de cozinha para desenvolver pratos que transmitam as características pesquisadas de cada território.

Em Monte Santo, o Programa está sendo executado desde 2020, com auxílio aos pequenos negócios sobre boas práticas, gestão por indicadores, marketing digital, e ações para o desenvolvimento de novos pratos e produtos. Outra ação que impulsiona o setor, realizada pelo Sebrae Minas em parceria com a Prefeitura Municipal e a Associação Comercial do município, é o Festival Gastronômico de Monte Santo de Minas, que se consolidou no calendário de eventos da cidade. Em 2024, são 12 negócios participantes do Prepara Gastronomia, e os resultados da pesquisa de identidade serão lançados por meio de uma mostra gastronômica durante o Festival, que também acontece em novembro.

“A Expedição Gastronômica tem como objetivo revelar e valorizar a riqueza cultural e a culinária local, fortalecendo a identidade gastronômica da região e impulsionando o turismo e a economia”, enfatiza a analista do Sebrae Minas Lucilene Pessoni.

A coordenadora estadual do Prepara Gastronomia e analista do Sebrae Minas Simone Lopes aponta que o objetivo do trabalho é mapear as características que formam a cultura alimentar dos municípios e construir um plano de ação para fortalecer os pequenos negócios ligados à cadeia cada gastronomia. “Será uma oportunidade para retratar e preservar as memórias da cultura alimentar de cada uma das cidades, para assim impulsionar o empreendedorismo”, destaca.

Fonte: Sebrae Minas