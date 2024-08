Sebrae Minas promove Digital Day em Passos

Evento será no dia 3 de setembro, com temática central sobre tráfego pago voltado para os pequenos negócios

Foto: Agência Sebrae

Para aumentar as vendas e a visibilidade dos pequenos negócios no ambiente digital, os empreendedores contam com um instrumento eficiente no mercado: o tráfego pago. A ferramenta é uma estratégia de marketing usada pelas empresas com o propósito de investir recursos para que seus anúncios sejam exibidos para o público-alvo por meio de algoritmos.

Diante desta possibilidade, o Sebrae Minas promove na próxima terça-feira (3/9), em Passos, o Digital Day com o tema “Desvendando o Tráfego Pago”. Para participar, é necessário fazer inscrição pelo WhatsApp (35) 99701-0167. A iniciativa faz parte da estratégia da instituição para inserir e ampliar a transformação digital nas micro e pequenas empresas.

Especialistas na área vão apresentar as diferenças entre marketing tradicional e digital; o funcionamento do tráfego orgânico e pago; uso de ferramentas como o gerenciador de anúncios e Google Ads; e a interpretação de métricas e resultados. O público vai entender como o tráfego pago permite o acesso à novos mercados, reduzir custos de marketing, conquistar novos clientes, melhorar o posicionamento e a reputação on-line dos negócios.

