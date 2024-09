Sebrae Minas promove consultoria financeira gratuita em Jacutinga

Iniciativa vai apresentar soluções e estratégias para a sustentabilidade dos pequenos negócios do setor de malharias

Foto: Agência Sebrae

Donos de pequenos negócios do setor de malharias de Jacutinga, no Sul do estado, que desejam saber mais sobre gestão financeira podem procurar o Sebrae Minas para participar do Checkup Finanças. A ação gratuita será realizada de 9 a 20 de setembro, em parceria com o Banco do Brasil. As inscrições devem ser feitas neste formulário.

O Checkup Finanças é uma consultoria presencial que realiza um diagnóstico preciso sobre a saúde financeira do negócio, considerando os últimos 12 meses. Durante o atendimento, serão identificados pontos de melhoria, além de um plano de ação para alcançar os objetivos desejados.

De acordo com o analista do Sebrae Minas Ivan Figueiredo, após essa análise são ofertadas soluções relacionadas ao capital de giro, redução de custos, planejamento financeiro e estratégias para o futuro da empresa. “Também iremos auxiliar os empreendedores na implementação de novas práticas e ferramentas de gestão financeira, para obter mais eficiência e sustentabilidade do negócio”, afirma.

Fonte: Sebrae Minas