Sebrae Minas oferece consultoria gratuita em Poços de Caldas

Programa ModelAção tem foco no crescimento estratégico do negócio, por meio de atendimento individualizado

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Pequenos negócios de Poços de Caldas têm a oportunidade de contar com o apoio do Sebrae Minas para melhorar sua gestão e aumentar as vendas. Estão abertas as inscrições para o programa ModelAção, que oferece consultoria gratuita em modelagem de negócios. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas neste link.

A iniciativa é voltada, exclusivamente, para empresas com faturamento anual inferior a R$ 360 mil, incluindo os microempreendedores individuais (MEI). O programa é desenvolvido em três encontros que ocorrem ao longo de um mês, nos quais o empresário recebe atendimento individual de um consultor especializado. A proposta é revisar o modelo de negócio da empresa e identificar as melhores estratégias para impulsionar as vendas em um curto prazo.

Além disso, a consultoria permite alinhar os objetivos da empresa e entender melhor o perfil dos clientes. “O ModelAção ajuda os donos de pequenos negócios a enxergarem com clareza os pontos fortes e fracos da sua empresa, propondo soluções práticas que geram resultados reais. É uma oportunidade para crescer de forma planejada, saindo da rotina e olhando o negócio de forma mais estratégica”, destaca o analista do Sebrae Minas Fabricio Sviesk Moreira.

Fonte: Agência Sebrae