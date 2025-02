Sebrae Minas fomenta pequenos negócios no Mega Feirão em Jacutinga

Iniciativa irá ocorrer de 20 a 23 de fevereiro, para apoiar e dar mais visibilidade às pequenas empresas de segmentos variados

Foto: Sebrae Minas

De 20 a 23 de fevereiro, os consumidores do Sul de Minas terão a oportunidade de adquirir produtos variados a preços acessíveis durante o Mega Feirão, em Jacutinga. O Sebrae Minas é um dos apoiadores do evento, por meio da aquisição de estandes para a participação de 35 empreendedores da cidade.

Desde o início deste mês, a entidade ainda realizou consultorias personalizadas para os pequenos negócios que estarão no evento, com temáticas sobre gestão do negócio e vendas. Os empreendedores também participaram de palestras e workshops, fortalecendo a competitividade local e promovendo um ambiente de negócios mais eficiente.

Temas como boas práticas em ambientes comerciais, layout, marketing digital e aspectos do visual merchandising também serão trabalhados. “Esses atendimentos foram uma preparação para o Mega Feirão. O intuito é melhorar a experiência de compra dos clientes, tornando os ambientes comerciais mais atrativos e funcionais, além de potencializar as vendas e a lucratividade desses empreendimentos”, destaca o analista do Sebrae Minas Fabricio Sviesk Moreira.

O Mega Feirão de Jacutinga estará aberto ao público, com entrada gratuita, das 9h às 19h, nos dias 20 a 22, e das 9h às 15h, no dia 23. Além dos estandes de produtos e serviços, haverá praça de alimentação, espaço destinado às crianças e shows com artistas locais.

A iniciativa é promovida pela Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Jacutinga (Acija), com apoio da prefeitura, Arranjos Produtivos Locais (APL) da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais e Federaminas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (35) 3197-9033.

Fonte: Sebrae Minas