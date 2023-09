Sebrae Minas fomenta pequenos negócios de tecnologia e inovação durante a FIVEL 

Feira Industrial do Vale da Eletrônica vai ocorrer de 19 a 21/9, em Santa Rita do Sapucaí, com as novidades do setor na indústria mineira

Foto: FIVEL / Divulgação

Empreendedores que atuam no ecossistema de inovação da região Sul do estado vão receber o apoio do Sebrae Minas durante a 16ª edição da Feira Industrial do Vale da Eletrônica (Fivel), que será realizada de 19 a 21 de setembro, em Santa Rita do Sapucaí. A entidade adquiriu estandes para exposição de produtos e soluções das startups incubadas no Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel) e na Incubadora Municipal de Empresas Sinhá Moreira.

Além de promover os pequenos negócios do setor, o Sebrae Minas também vai realizar palestras e oferecer orientações gratuitas para empreendedores e visitantes da feira. A entidade ainda irá fomentar negócios do setor de alimentação fora do lar de participantes do programa Prepara Gastronomia, que vão apresentar e comercializar seus produtos e serviços nos três dias da Fivel. A ação tem o objetivo de alavancar as vendas e tornar os empreendimentos do setor mais competitivos.

Organizada pelo Sindicato das Indústrias de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e Similares do Vale da Eletrônica (Sindvel) e pela Associação Industrial de Santa Rita do Sapucaí, a 16ª Fivel contará com cerca de 70 expositores. Com interatividade, conteúdo e tendências de mercado, a Feira vai promover geração de negócios e networking ao reunir profissionais do setor, pesquisadores, acadêmicos, desenvolvedores e investidores do ramo de tecnologia e inovação.

Durante a feira, os participantes terão a oportunidade de negociar diretamente com os proprietários e diretores das empresas, e conhecer o Parque Industrial do Vale da Eletrônica, onde são produzidas 45 inovações tecnológicas a cada 30 dias. A Fivel 2023 também realizará o “Tecnogame Fivel”, uma competição que irá conceder prêmios e conectar os visitantes em uma rede social própria.

A analista do Sebrae Minas Myrian Sousa destaca que o evento apresenta lançamentos dos principais eletrônicos nacionais. “A Fivel é uma grande oportunidade para exposição de marca, networking, geração de novos negócios e posicionamento de mercado”, afirma.

Sobre o Tecnogame Fivel

Novidade em 2023, o “Tecnogame Fivel” será uma experiência interativa que vai trazer diversão, desafios e prêmios para os apaixonados por tecnologia. Os participantes irão explorar uma competição inovadora, repleta de aprendizados, além de testar suas habilidades e interagir com outros jogadores.

Para participar, basta ingressar na rede social exclusiva do evento e baixar o aplicativo. Por meio dele, será possível interagir com outras pessoas, compartilhar ideias, acessar conteúdos exclusivos, completar atividades e ainda acumular pontos para concorrer a prêmios incríveis.

Sobre a Fivel

Lançada em 1985, como forma de promoção dos produtos desenvolvidos no Vale da Eletrônica, atual Parque Tecnológico de Santa Rita do Sapucaí, a Fivel reúne empresas do setor eletroeletrônico para exposição e lançamentos de diversos produtos e inovações tecnológicas. O evento é uma plataforma de negócios e showroom para os produtos e serviços desenvolvidos pelas startups, micro, pequenas e médias empresas que compõem o ecossistema do Vale da Eletrônica, viabilizando novos postos de trabalho e ampliando o faturamento anual do setor. A Feira atrai e estimula o crescimento e desenvolvimento coletivo das empresas do setor, sejam elas incubadas, micro ou pequenas, em conjunto com parceiros como o Sebrae Minas, Governo de Minas Gerais, Fiemg e Prefeitura Municipal.

Fonte: Luciana Trindade