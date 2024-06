Sebrae Minas fomenta negócios de gastronomia no 8º Festival Sabores do Vale

Iniciativa vai apoiar e dar mais visibilidade às pequenas empresas do segmento de alimentação fora do lar de Santa Rita do Sapucaí

Foto: Sebrae Minas

Com o objetivo de fomentar o turismo gastronômico da região do Vale da Eletrônica com ações que promovam a cultura e a gastronomia, o Sebrae Minas é um dos parceiros na realização da 8ª edição do Festival Sabores do Vale, realizado de 5 a 7 de julho, em Santa Rita do Sapucaí, no Sul do estado.

A entidade vai apoiar os pequenos negócios que atuam no setor de alimentação fora do lar com consultorias e capacitações, além de aulas-shows com chefs de cozinha renomados. A programação completa do Festival Sabores do Vale está disponível neste link.

O evento, com entrada gratuita, vai reunir em um único espaço vários produtos da região. Nos estandes destinados a alimentos e bebidas, destaque para os sabores regionais como queijos, linguiças, cafés, broas, hambúrgueres e cervejas artesanais, além dos dois patrimônios culturais e imateriais do município: o “pão cheio” – iguaria preparada com linguiça de porco, queijo meia cura e azeitonas; – e a “pasta flora” – doce típico espanhol feito à base de creme de chocolate com toques de laranja.

Os pequenos negócios participantes do Festival Sabores do Vale integram o Prepara Gastronomia, programa do Sebrae Minas desenvolvido para capacitar e melhorar a competitividade de micro e pequenas empresas do setor. Nas últimas semanas, os empreendedores participaram de consultorias sobre atendimento, elaboração de cardápios, gestão e participação em grandes eventos.

“O Festival Sabores do Vale movimenta o turismo da cidade e valoriza a cultura e gastronomia locais. Além disso, é uma excelente oportunidade para esses empresários fazerem novos negócios e posicionarem sua marca na região”, avalia a analista do Sebrae Minas Myrian Sousa.

Cozinha-show

Além de experimentar diversos alimentos típicos de Santa Rita do Sapucaí, quem passar pelo Festival Sabores do Vale também terá a oportunidade de assistir chefs de cozinha elaborando pratos ao vivo. No sábado (6/7), no Espaço Cozinha Show, haverá três aulas-shows, às 12h, 14h e às 17h, com os chefs Sônia Lauria, Felipe Leroy e Vagner Pí, que vão dar dicas de culinária e preparar receitas tradicionais dos botecos mineiros, arroz de porco e pratos com plantas alimentícias não convencionais (Pancs).

Fonte: Sebrae Minas