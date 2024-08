Sebrae Minas e CUFA promovem ‘Empordera MEI’, evento voltado para microempreendedoras em Passos

Iniciativa prevê capacitações sobre Marketing, Gestão e Contabilidade

Foto: Agência Sebrae

O empreendedorismo feminino tem ganhado cada vez mais protagonismo no Brasil. Minas Gerais é o segundo estado brasileiro com a maior quantidade de pequenas empresas lideradas por mulheres, de acordo com dados da Receita Federal, de fevereiro de 2024. Por isso, o Sebrae Minas e a Central Única das Favelas (CUFA) de Minas Gerais promovem o ‘Empodera MEI’, no dia 31 de agosto, em Passos. O evento é destinado para as mulheres empreendedoras e será realizado de 13 às 19h, na Zip Coworking. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas neste site.

A iniciativa vai oferecer palestras com certificação sobre ‘Técnicas em Gestão’, ‘Marketing Digital’ e ‘Contabilidade’, além de proporcionar um momento de networking e troca de experiências entre as participantes, fortalecendo a sustentabilidade dos negócios.

De acordo com a analista do Sebrae Minas Carolina Alvim, a ação reflete um compromisso com o desenvolvimento econômico local, alinhado com a missão de reduzir as barreiras que historicamente têm limitado o crescimento sustentável de negócios liderados por mulheres.

“A falta de orientação técnica e conhecimentos em áreas essenciais, como gestão e marketing, tem sido um obstáculo significativo, resultando em uma alta taxa de encerramento precoce dos negócios liderados por essas empreendedoras. O EMPODERA MEI se propõe a reverter esse cenário por meio de workshops práticos e palestras ministradas por especialistas”, explica.

O presidente da CUFA em Passos, Reinaldo Alves de Barros, ressalta que o ‘Empodera Mei’ será um marco significativo no fortalecimento das mulheres como empreendedoras porque vai reunir exemplos de resiliência, inovação e liderança em suas comunidades.

“O Empodera MEI é mais do que um evento, é um movimento que reflete o compromisso da CUFA, em parceria com Sebrae, Cast Estudo Criativo e a Zip Contabilidade, em criar oportunidades para que as mulheres sejam reconhecidas e apoiadas em seus empreendimentos. Ao reunir essas mulheres inspiradoras, continuamos a construir um espaço onde a troca de conhecimentos, o apoio mútuo e a criação de redes de colaboração impulsionam o crescimento e o sucesso de todas”, destaca.

Fonte: Sebrae Minas