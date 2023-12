Sebrae Minas desenvolve projeto para melhorar o funcionamento e ampliar a atratividade de seis mercados municipais

“Nosso Mercado” une esforços das prefeituras, comerciantes e produtores locais para tornar esses espaços pontos de referência e geração de renda

Foto: Agência Sebrae

O Sebrae Minas promove iniciativa inédita voltada para a melhoria da gestão, operação e rentabilidade dos mercados municipais de seis cidades mineiras. O projeto “Nosso Mercado”, realizado em parceria com as prefeituras, comerciantes e produtores rurais, prevê a realização de avaliação e implementação de um modelo de gestão para atender às necessidades específicas de cada município. O objetivo é transformar esses centros comerciais em espaços mais atrativos, ampliando o número de visitantes, as vendas, a satisfação dos clientes e a participação da comunidade, estimulando o desenvolvimento econômico local.

Participam do projeto os mercados municipais de Nepomuceno, Itapecerica, Governador Valadares, Patos de Minas, Divinópolis e Brasília de Minas. “Esses mercados têm suas particularidades e estão em estágios diferentes de maturidade em relação a organização tanto gerencial como estrutural. Por isso, trabalhamos juntos com o poder público municipal, comerciantes, permissionários, consumidores e a própria população para construirmos estratégias e ações associadas, que fomentem o comércio, gastronomia e turismo, focando sempre na identidade, tradição e riqueza cultural de cada cidade”, explica o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Marcelo de Souza e Silva.

O “Nosso Mercado” começou em 2023 e tem sua atuação direcionada para quatro pilares. O primeiro deles é a realização de um mapeamento para avaliar os pontos fortes e fracos, identificando oportunidades de melhoria e desafios a serem superados em cada centro comercial. Além disso, como na maioria das cidades, a administração dos mercados municipais tem sido responsabilidade direta da prefeitura, a iniciativa prevê a sensibilização dos principais stakeholders envolvidos esses estabelecimentos para que possam relatar suas necessidades, dificuldades e expectativas sobre o funcionamento desses centros comerciais, que na maioria das vezes concentram uma grande variedade de produtos desde a agricultura familiar aos itens industrializados.

As partes envolvidas neste processo também participam de visitas técnicas em mercados municipais de referência nacional para conhecerem in loco boas práticas adotadas em relação a gestão e operação, layout e infraestrutura dos espaços, mix de produtos oferecidos e iniciativas voltadas para melhorar a experiência do cliente.

A partir da análise de todas as informações coletadas é elaborado um plano de ações com recomendações sobre o modelo de administração mais adequado para cada mercado municipal, de acordo com suas necessidades, características locais e particularidades. Além disso, o projeto oferece consultoria para a definição das diretrizes de operação para a elaboração de documentos necessários para a implementação do modelo de outorga sugerido, como a entrega do edital de licitação, termo de referência, permissão de uso, proposta de projeto executivo e relatório econômico-financeiro.

O “Nosso Mercado” propõe ainda a estruturação e/ou fortalecimento da governança local, por meio da criação de uma associação de comerciantes/permissionários ou entidade similar, com suas devidas funções e responsabilidades definidas por um estatuto social, termo de cooperação mútua, além de um regulamento de funcionamento do mercado.

“A iniciativa permite que a governança proponha e desenvolva ações de promoção como a construção e gestão de uma marca que destaque a origem e tradição do município. Além disso, incentiva a busca de novas parcerias e investimentos para capacitar os donos desses estabelecimentos para a melhoria da gestão dos negócios. Assim, o mercado estará apto a oferecer um atendimento diferenciado e de excelência aos visitantes, impulsionando toda a cadeia produtiva associada ao turismo e a agricultura familiar, fazendo com que a renda gire dentro do próprio município”, justifica Marcelo Silva.

Projeto piloto

Em Nepomuceno, no Sul de Minas, a inauguração do Mercado Municipal Silva Lucas está prevista ainda para este ano. O centro comercial, com 12 pequenos negócios, é considerado o projeto piloto do “Nosso Mercado”, por ter passado por todas as etapas de planejamento e ações da iniciativa, que envolveu a participação efetiva da iniciativa privada e do poder público municipal.

O Sebrae Minas, por meio do “Nosso Mercado”, realizou um estudo técnico para construção de um modelo viável para o funcionamento, manutenção e operação, de acordo com os critérios estabelecidos pela governança do mercado. Também apoiou a criação de uma associação de comerciantes e produtores rurais locais. O próximo passo será oferecer capacitação para empreendimentos e tornar o local um dos pontos turísticos da cidade.

Fonte: Agência Sebrae