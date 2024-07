Sebrae Minas credencia empresas de consultoria em inovação para pequenos negócios

Edital do programa Sebraetec oferece oportunidades para prestadores de serviço atuarem em oito soluções

Foto: Agência Sebrae

Empresas prestadoras de serviços podem se inscrever gratuitamente no edital do programa Sebraetec, que oferece serviços de consultoria tecnológica em inovação para pequenos negócios. Os credenciados vão atuar no desenvolvimento de soluções para a melhoria de produtos e processos produtivos, visando ao aumento da produtividade, competitividade e sustentabilidade de micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais. As inscrições e podem ser feitas até 2 de agosto. O regulamento está disponível no site.

Podem se inscrever no edital Sebraetec empresas que oferecem consultorias de Boas práticas agrícolas; Caracterização física e sensorial do café; Turismo de aventura; Consultoria omnichannel para integração dos canais de vendas; Fertilização in vitro – rebanho; Manejo para aumento da produtividade na produção de mel e derivados; Metrologia – ensaios; e Planejamento para presença digital e links patrocinados.

“Os credenciados ao Sebraetec alcançam maior visibilidade no mercado, com a possibilidade de captação de novos clientes, ampliação das experiências e repertórios para atender negócios de diferentes segmentos, além da oportunidade de criar conexões com empresas que atuam na mesma área”, destaca a analista do Sebrae Minas Juliana Orsetti.

O programa

Em 2024, mais de 2,2 mil pequenos negócios de Minas Gerais foram beneficiados pelo Sebraetec, por meio de serviços tecnológicos para inovação e melhoria de processos, produtos e serviços. Criado há mais de duas décadas, o programa atendeu 370 municípios do estado somente no primeiro semestre deste ano, com 81 consultorias técnicas e 110 mil horas de capacitações nos setores de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócio.

Os pequenos negócios atendidos pelo Sebraetec arcam com apenas 30% do valor dos serviços prestados por meio do programa. O Sebrae Minas custeia 70% do das consultorias, voltadas para aumentar a eficiência produtiva, reduzir custos e ampliar as vendas, entre outros resultados.

Conforme pesquisa realizada no ano passado, 60% das empresas atendidas pelo programa aumentaram o faturamento; 79% obtiveram retorno do investimento; 85% melhoraram a qualidade dos produtos e serviços e 73% reduziram custos.

Fonte: Sebrae Minas