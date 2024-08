Sebrae Minas abre inscrições para o Empretec em Itajubá

Seminário com metodologia da ONU é considerado uma das principais capacitações de formação de empreendedores do mundo

Foto: Agência Sebrae

Ter o próprio negócio é o sonho de quatro a cada dez brasileiros, segundo dados do relatório GEM 2023, realizado pela Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas (Anegepe), em parceria com o Sebrae. Esse sonho, contudo, traz inúmeros desafios, entre eles a necessidade de desenvolver habilidades gerenciais e atitudes empreendedoras.

Para apoiar quem busca evoluir nesse sentido, o Sebrae Minas abre em Itajubá, as inscrições para o Empretec, seminário com metodologia da Organização das Nações Unidas (ONU), aplicado com exclusividade no Brasil pelo Sebrae. As atividades serão realizadas no período de 19 a 24 de agosto, e os interessados em participar devem se inscrever até o dia 12/8, neste link.

O Empretec tem carga horária de 60 horas e é considerado uma das principais capacitações para formação de empreendedores do mundo. Durante uma imersão de seis dias, os participantes são motivados a aprimorar e desenvolver aspectos como: busca de oportunidades e iniciativa; persistência; correr riscos calculados; exigência de qualidade e eficiência; comprometimento; busca de informações; estabelecimento de metas; planejamento e monitoramento sistemáticos; persuasão e rede de contatos; independência e autoconfiança.

Criado há 30 anos, o Empretec já capacitou cerca de 300 mil empreendedores no Brasil. Segundo dados do Sebrae, 67% dos empresários que participaram do seminário aumentaram o faturamento de suas empresas, e 75% declararam ter obtido aumento da renda mensal. A taxa de mortalidade entre empresas que passaram pelo treinamento é de 7%, enquanto a média brasileira é de 46%.

Fonte: Sebrae Minas