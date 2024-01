Sebrae Minas abre inscrições para novo ciclo do ALI Produtividade e ALI Transformação Digital 

Iniciativa gratuita vai oferecer acompanhamento personalizado para estimular redução de custos e aumento da produtividade

Foto: Sebrae Minas

Donos de micro e pequenas empresas de Minas Gerais podem se inscrever até o fim de janeiro para o último ciclo dos programas ALI Produtividade e ALI Transformação Digital. A iniciativa gratuita é realizada pelo Sebrae Minas e integra desde 2019 as ações do Programa Brasil Mais Produtivo, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii). As inscrições serão feitas por meio do formulário.

O ALI Produtividade e o ALI Transformação Digital têm o intuito de estimular o aumento da produtividade e faturamento dos pequenos negócios e da inovação dos processos, produtos e/ou serviços, por meio de atividades de orientações e atendimento personalizado durante a jornada de seis meses. Bolsistas em todo o estado ficarão responsáveis pelo acompanhamento, consultoria e relacionamento das empresas inscritas que participarão dos encontros.

Ao todo, serão 3 mil vagas para empreendedores mineiros nas duas modalidades. Podem participar empresas dos setores do Comércio, Serviços ou Indústria, com faturamento bruto anual de até R$4,8 milhões, com exceção dos microempreendedores individuais (MEI). No Sul de Minas, há 300 vagas disponíveis, sendo 150 para cada categoria.

Entre as atividades previstas, as empresas selecionadas recebem acompanhamento e passam por diagnóstico e mapeamento inicial de um dos Agentes Locais Local de Inovação (ALIs), que as orientam mapeando os principais desafios, realizando protótipos ou testes, identificando soluções tecnológicas, contribuindo para assimilar o processo em métodos ágeis e identificando soluções sob medida, de acordo com as necessidades do negócio.

“Minas Gerais é atualmente um dos estados cujas empresas apresentaram melhores performances em seus resultados depois de participarem do programa. As modalidades são aderentes a qualquer tipo de setor, pois trabalham conjuntamente uma visão na redução de gastos, implementação de custos, melhorias e foco na inovação. O intuito é que os empresários tenham um ganho de aprendizado com metodologias para implantar soluções viáveis para seus negócios, além de atender a outras necessidades e ganhos de produtividade”, ressalta analista do Sebrae Minas Bruno Falci.

Ganho de produtividade

De acordo com levantamento feito pelo Sebrae Minas, o programa ALI contribuiu para um aumento médio de até 9% do faturamento e até 22% da produtividade das empresas que concluíram as modalidades. Desde 2020, mais de 100 mil empreendedores de todos os segmentos, em todo o estado, já foram atendidos com as soluções do programa. No ALI transformação Digital, os participantes recebem um subsídio de até R$ 2 mil para a aquisição de uma ferramenta tecnológica.

Crescimento

A empresária Dayana Gontijo esteve presente no terceiro ciclo do ALI Produtividade e do ALI Transformação Digital, e o programa foi essencial para que ela começasse a repaginar seu negócio. Proprietária da rede de distribuidora de bebidas Lider Beer há sete anos, com três unidades em Betim, Dayana percebeu que havia chance de crescimento nas empresas ao participar das capacitações.

“Encontramos novos canais de vendas e melhoramos nossa maneira de gestão. Embora a saúde financeira da empresa se mantivesse bem, identificamos que havia a necessidade de reabilitar o delivery. Por meio do programa, percebemos ainda que precisávamos de um software de gestão empresarial que centralizasse todos os dados das lojas. Com ele, conseguimos fazer a administração de todos os pagamentos, recebimentos e ter visão estratégica da empresa”, afirmou a empresária.

Sócia do Espaço Caracóis Cachos LTDA, em Contagem, que oferece produtos e serviços de beleza, Viviana Gonçalves participou do primeiro ciclo do ALI Produtividade e do segundo do Ali Transformação Digital. As metodologias foram importantes para a organização da empresa.

“Estamos em um momento de mudanças na empresa e precisávamos avaliar os processos e quais caminhos seguir. Com os programas, definimos nossas prioridades e estabelecemos novas experiências nossos clientes. Fizemos várias ações em 2022 para organizar a casa, onde melhoramos inclusive a gestão de pessoas, impactando em nossa equipe de trabalho, e vemos a recuperação do nosso faturamento”, ressaltou a empresária.

Programas ALI Produtividade e Transformação Digital

Inscrições até 31/1 pelo formulário

3 mil vagas ofertadas no estado

Fonte: Luciana Trindade