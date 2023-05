Saúde reforça os cuidados com a hipertensão durante o inverno, em Poços de Caldas

Sendo o Inverno a estação que mais gera riscos a pacientes com pressão alta, a secretaria de Saúde está reforçando a importância dos cuidados com a hipertensão.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Na última quarta-feira (17), foi celebrado o Dia Mundial da Hipertensão, popularmente conhecida como pressão alta. A data é celebrada todos os anos desde 2005.

O Dia Mundial de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, é uma data para conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico preventivo e do tratamento da doença, que mata mais de dez milhões de pessoas por ano no mundo.

Sendo o Inverno a estação que mais gera riscos a pacientes com pressão alta, a secretaria de Saúde está reforçando a importância dos cuidados com a hipertensão. De acordo com especialistas, outros estudos já mostraram a relação sazonal entre a hipertensão, o infarto e o derrame, apontando o inverno como a pior estação para pacientes com pressão alta.

Durante todo o mês de abril, as nutricionistas do Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF realizaram ações de prevenção da pressão arterial sistêmica em diversos pontos da cidade onde foram explicados sobre a necessidade do autocuidado para a prevenção ou controle da hipertensão arterial. Foi incentivado também, o consumo de alimentos in natura e minimamente processados, além de dicas sobre como substituir alguns ingredientes durante o preparo dos alimentos. Foram informados também sobre a formulação do sal de ervas, que consiste em um mix de algumas ervas naturais, tais como alecrim, orégano, manjericão e salsa, associado a pouca quantidade de sal.

Sintomas:

Tontura, falta de ar, palpitações, dor de cabeça frequente e alteração na visão podem ser sinais de alerta para alteração na função de bombeamento do sangue, entretanto, a hipertensão geralmente é silenciosa, por isso é importante a medida regular da pressão arterial.

Principais Causas:

Obesidade, histórico familiar, estresse e envelhecimento estão associados ao desenvolvimento da hipertensão. O sobrepeso e a obesidade podem acelerar até 10 anos o aparecimento da doença. O consumo exagerado de sal, associados a hábitos alimentares não adequados também colaboram para o surgimento da hipertensão.

Tratamento e cuidados após o diagnóstico:

A hipertensão, na grande maioria dos casos, não tem cura, mas pode ser controlada. Nem sempre o tratamento significa o uso de medicamentos, sendo imprescindível a adoção de um estilo de vida mais saudável, como mudança de hábitos alimentares, redução do consumo de sal, atividade física regular, não fumar, consumo de álcool com moderação, entre outros.

Complicações:

As principais complicações da hipertensão são derrame cerebral, também conhecido como AVC, infarto agudo do miocárdio e doença renal crônica. Além disso, a hipertensão pode levar a uma hipertrofia do músculo do coração, causando arritmia cardíaca. O tratamento de hipertensão de forma contínua, amplia a qualidade e expectativa de vida.

Prevenção e controle:

– manter o peso adequado, se necessário, mudando hábitos alimentares;

– não abusar do sal, utilizando outros temperos que ressaltam o sabor dos alimentos;

– praticar atividade física regular;

– aproveitar momentos de lazer;

– abandonar o fumo;

– moderar o consumo de álcool;

– evitar alimentos gordurosos;

– controlar o diabetes.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas