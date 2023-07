“Saúde nos Bairros” chega ao Bairro Mandu, em Campanha

É o momento perfeito para você fazer uma avaliação gratuita de sua saúde em nossas tendas espalhadas pelo local.

Foto: Prefeitura de Campanha

Nesta quarta-feira, 26 de julho, o Projeto “Saúde nos Bairros” está no Bairro Mandu, proporcionando atendimentos de saúde e momentos de lazer para toda a comunidade. O local escolhido para receber esta importante iniciativa é em frente ao Espaço de Esporte e Lazer Ovídio dos Santos, onde está localizado na nova quadra do bairro.

É o momento perfeito para você fazer uma avaliação gratuita de sua saúde em nossas tendas espalhadas pelo local. Nossa equipe de profissionais está preparada para oferecer serviços como aferição de pressão arterial, testes rápidos para hepatite B, hepatite C, HIV e sífilis, além de outras previsões importantes para o seu bem-estar.

E para as crianças, a diversão está garantida! Elas podem aproveitar para se vacinar e também curtir o parquinho com cama elástica, piscina de bolinha e escorrega, tudo com muita pipoca e algodão doce para deixar o dia ainda mais doce e especial.

Mas as ações não param por aí! Nesta quinta-feira, 27 de julho, a nossa equipe de saúde estará no Centro, na Praça Dom Ferrão, das 13h às 16h e na sexta-feira estará na Quadra do Santa Tereza, atendendo, no mesmo horário, a todos os usuários do PSF. É a oportunidade perfeita para quem ainda não participou do projeto, levar toda a família e aproveitar esse momento de cuidado e descontração.

Participe do “Saúde nos Bairros” e ajude a divulgar essa iniciativa da Prefeitura que visa levar mais saúde e bem-estar para toda a comunidade. Contamos com a sua presença!

Fonte: Prefeitura de Campanha