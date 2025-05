Saúde Mental de Três Corações realizam passeio em Cambuquira

Atividade proporcionou aos participantes uma manhã de lazer, com café colonial, dinâmicas de grupo e momentos de acolhimento e troca afetiva.

Foto: Prefeitura de Três Corações

Na terça-feira, 20 de maio, em alusão ao mês da Luta Antimanicomial, a equipe de Saúde Mental de Três Corações promoveu um passeio terapêutico ao Parque das Águas, em Cambuquira/MG. Participaram usuários dos CAPS AD, CAPS II e CAPS IJ, além de profissionais da rede.

A atividade proporcionou aos participantes uma manhã de lazer, com café colonial, dinâmicas de grupo e momentos de acolhimento e troca afetiva. A ação reforça o compromisso com o cuidado humanizado e a inclusão social das pessoas em sofrimento psíquico.

Encerrando as atividades do mês da Luta Antimanicomial, na manhã de sábado, 24/05, as equipes de saúde mental estarão na Praça Odilon Rezende Andrade. Será exibido um filme sobre como eram os atendimentos em hospitais psiquiátricos e apresentação de como são os tratamentos atuais em liberdade.

Também haverá uma apresentação de música com os usuários dos CAPS de Três Corações, entre outras atividades. Participe

Fonte: Prefeitura de Três Corações