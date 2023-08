 Saúde e Puc Minas realizam a entrega de equipamentos à Santa Casa de Poços de Caldas

Foram entregues seis monitores multiparâmetros Efficia e um Ultrassom GE, onde foram investidos cerca de R$ 200 mil.

Na manhã desta quinta-feira (10), foram entregue à Santa Casa novos equipamentos provenientes da parceria entre a Secretaria de Saúde e a PUC Minas Poços de Caldas.

Durante a cerimônia foram entregues seis monitores multiparâmetros Efficia e um Ultrassom GE, onde foram investidos cerca de R$ 200 mil.

O secretário adjunto de saúde, Carlos Almeida destacou quem será mais beneficiado com a aquisição desses equipamentos. “Mais uma vez temos através da parceria com o curso da medicina da PUC Minas Poços de Caldas estamos realizando a entrega de equipamentos tão importantes que beneficiará principalmente o cidadão poçoscaldense. Nesse sentido, só temos a agradecer a Puc Minas e a Santa Casa pela parceria e reafirmando que estamos trabalhando para que tenhamos em Poços de Caldas uma das melhores saúde pública do país.”

O pró-reitor adjunto da PUC Minas Poços de Caldas, Prof. Dr. Iran Calixto Abrão ressaltou a importância de aquisição de bons equipamentos para a formação dos alunos. “Estamos trabalhando para tornar cada vez mais a saúde de Poços de Caldas referência na região. Esses equipamentos influenciam positivamente na formação dos alunos de todas as áreas da saúde, o que proporciona que eles tenham uma formação diferenciada já utilizando o que tem de melhor no mercado e sem dúvidas acaba fazendo com que a universidade forme profissionais mais competentes.”

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas