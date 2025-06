Saúde de Três Corações realiza roda de conversa com pacientes ostomizados em Lavras

Ação foi realizada pela equipe do Serviço de Atendimento à Saúde da Pessoa Ostomizada (SASPO) de Três Corações

Foto: Prefeitura de Três Corações

Na última quarta-feira, dia 25 de junho, a equipe técnica do Serviço de Atendimento à Saúde da Pessoa Ostomizada (SASPO) de Três Corações esteve em Lavras para conduzir uma roda de conversa com pacientes ostomizados do município.

A ação, que reuniu vários participantes, teve como objetivo esclarecer dúvidas, oferecer orientações sobre o autocuidado e a adaptação com as bolsas, além de agendar atendimentos no CER IV em Três Corações, referência regional para esse público.

O SASPO é uma unidade de saúde especializada para assistência à saúde da pessoa com estoma e desenvolve ações de reabilitação, incluindo orientações para o autocuidado buscando uma melhor qualidade de vida e bem-estar dos pacientes.

Fonte: Prefeitura de Três Corações