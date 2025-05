Saúde de Pouso Alegre realiza encontro com profissionais do programa VISA CIS

Encontro teve como objetivo a apresentação do programa VISA-CIS e as principais atividades que serão desenvolvidas, buscando a integração de toda a equipe.

Foto: SRS Pouso Alegre

No dia 22/05/2025, a Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Pouso Alegre, realizou o 1º Encontro entre o Núcleo de Vigilância Sanitária da SRS ( NUVISA), os profissionais recém ingressados no VISA-CIS através do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Alto do Sapucaí (CISMAS) e Fiscais Sanitários Municipais.

O encontro teve como objetivo a apresentação do programa VISA-CIS e as principais atividades que serão desenvolvidas, buscando a integração de toda a equipe.

O programa VISA-CIS é uma política pioneira da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), aprovado pela Deliberação CIB-SUS/MG nº 4.799/2024, que visa fortalecer a capacidade técnica e operacional dos municípios mineiros na área de vigilância sanitária, por meio da atuação estruturada de consórcios públicos de saúde. O programa prevê a formação de equipes multiprofissionais regionais, que atuarão no apoio técnico às ações locais, promovendo maior eficiência, padronização e qualidade nos serviços prestados à população.

A proposta prevê apoio técnico especializado aos municípios por meio dos consórcios com financiamento estadual de mais de R$ 40 milhões e sem necessidade de contrapartida municipal, além da formação de equipes regionais com profissionais qualificados em áreas como alimentos, medicamentos, serviços de saúde e legislação sanitária. Também haverá padronização de procedimentos e fortalecimento da gestão da qualidade e monitoramento por indicadores de desempenho, com metas claras e prestação de contas semestral.

O VISA-CIS representa uma oportunidade estratégica para os gestores públicos que enfrentam desafios na estruturação e manutenção de equipes locais de vigilância sanitária. A expectativa é que o programa promova maior eficiência, equidade e integração federativa, além de contribuir para a sustentabilidade das ações de vigilância sanitária nos territórios, segundo Ana Carolina Portugal, referência técnica do VISA-CIS na SRS, que ainda ressalta: “Para a equipe de vigilância sanitária da SRS Pouso Alegre, esse é um momento de grande alegria e entusiasmo, uma vez que o pragama irá proporcionar um fortalecimento da vigilância dos municípios, por meio do apoio técnico e profissional qualificado para o desenvolvimento das ações de vigilância sanitária nos municípios”.

Na macro Extremo Sul, o VISA CIS será conduzido pelo Consórcio CISMAS e houve a adesão de 51 municípios.

Segundo Ricardo Martins de Araújo – Secretário Executivo do CISMAS, “este programa vem a somar e agregar com as vigilâncias municipais que são carentes destes profissionais para melhor desenvolver o trabalho nos municípios, acredito que esta política pública do estado de minas tem tudo para dar certo”.

Fonte: SES-MG