Saúde de Poços de Caldas apresenta relatório de ações do 1º quadrimestre de 2025

Foram detalhados o funcionamento da estrutura da secretaria, números de atendimentos realizados no período, a situação financeira e orçamentária e projetos futuros.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) apresentou, nesta quarta-feira (18), a prestação de contas referente ao relatório de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) do primeiro quadrimestre de 2025. A exposição ocorreu durante audiência pública na Câmara Municipal.

A apresentação foi conduzida pelo secretário de Saúde, Dr. Luís Augusto de Faria Cardoso, acompanhado do secretário-adjunto, José Gabriel Pontes Baeta da Costa, e do diretor do Departamento de Qualidade e Avaliação da SMS, João Carlos Naldoni. Demais servidores da pasta acompanharam o evento juntamente com a população.

Na ocasião, foram detalhados o funcionamento da estrutura da secretaria, números de atendimentos realizados no período, a situação financeira e orçamentária e projetos futuros.

Após a exposição do relatório, os vereadores fizeram os questionamentos, entre os destaques: serviços de oftalmologia, procedimentos de otoplastia, gestão financeira, reposição de medicamentos, entre outros.

O vice-prefeito Dr. Eduardo Januzzzi acompanhou à distância a audiência publica e destacou:

“A gestão da secretaria comprovou estar preparada para enfrentar o desafio enorme de reajustar a saúde do município, mesmo diante de tantos desafios e problemas encontrados. E certamente, com transparência, ética e um olhar voltado à toda população a saúde de Poços vai avançar. Que venha MAIS SAÚDE!”.

O secretário de Saúde, Dr. Luis Augusto de Faria Cardoso ressaltou que a gestão em Saúde é um desafio diário e que a equipe está comprometida em identificar os problemas para trazer soluções eficazes. ”Foram 4 meses disruptivos, de gestão de crise e superação de um SUS que se agiganta e aos poucos volta aos trilhos em Poços de Caldas! Enormes desafios marcaram este primeiro quadrimestre onde enfrentamos o risco do colapso pela desassistência, planejamos sobre o não planejado, investimos em mais saúde fazendo gestão sobre um orçamento comprometido e mesmo assim entregamos saúde neste momento demonstrado em números no relatório apresentado! De gabinete de crise, criamos comitês de enfrentamento, fomos o município de Minas que mais promoveu dias D de vacinação, fizemos gestão de prioridades que com responsabilidade sanitária se traduziram em mutirões, equalização de filas, evitamos surtos e epidemias com a ajuda da população como Dengue, Febre Amarela e atravessamos agora o desafio de enfrentar as Síndrome Respiratórias Agudas Graves! Reconhecemos que temos muito ainda por fazer mas esta é uma amostra de um trabalho feito a várias mãos que só reforça o potencial dos nossos servidores e a força do nosso SUS municipal! A população colherá frutos disso e será a grande beneficiária de todo esse trabalho!”

Já o secretário adjunto, José Gabriel Pontes Baeta da Costa, ressaltou que a gestão da Secretaria está comprometida com a realização de diversas ações, porém, com sobriedade e transparência:

“As ações em saúde não são um gasto, mas um investimento. Contudo, é necessário cuidado e responsabilidade com o dinheiro público, para que aquilo que pareça funcional, bom, não se torne um passivo insustentável, posteriormente”.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas