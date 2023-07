Saúde de Paraguaçu ganhou mais um mutirão de exames Ecodoppler

A realização dos exames ecodoppler é de extrema importância, pois permite a detecção precoce de problemas cardiovasculares e auxilia no diagnóstico de diversas condições médicas.

Foto: Prefeitura de Paraguaçu

A Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Cislagos, realizou na última quinta-feira, dia 20/07, um mutirão de exames ecodoppler, que foi um verdadeiro sucesso. O Dr. Ricardo Barbosa de Oliveira mostrou ao Secretário de Saúde os equipamentos sofisticados e necessários para um bom atendimento à população e ressaltou que os pacientes já saem do consultório com o resultado em mãos.

Esse mutirão proporcionou às pessoas ter acesso a exames de ecodoppler de forma gratuita. Através dessa iniciativa conjunta, a Prefeitura Municipal e a Cislagos reafirmaram seu compromisso com o bem-estar da população e com a promoção de uma saúde de qualidade.

A realização dos exames ecodoppler é de extrema importância, pois permite a detecção precoce de problemas cardiovasculares e auxilia no diagnóstico de diversas condições médicas. Com a participação ativa dos profissionais de saúde, os pacientes tiveram a oportunidade de receber um atendimento especializado e personalizado, garantindo resultados precisos e confiáveis.

Somos uma gestão que se preocupa em cuidar da sua saúde com a melhor qualidade.

Fonte: Prefeitura de Paraguaçu