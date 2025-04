Saúde de Itajubá faz integração com Santa Casa e Hospital de Clínicas

Com a participação de entidades de cidades vizinhas, profissionais se reúnem para discutir o Programa de Mais Especialidades

Foto: Prefeitura de Itajubá

Em parceria com a Superintendência, a Secretaria de Saúde de Itajubá promoveu uma reunião estratégica com representantes de importantes instituições de saúde da região, incluindo a Santa Casa, o Hospital de Clínicas, o Cismas, o Hospital de Paraisópolis e o Hospital dos Olhos de Itanhandu na quarta, 09, com o objetivo de discutir o fortalecimento do Programa de Mais Especialidades, que busca reduzir as filas de espera e melhorar o tempo de resposta no atendimento de pacientes de média complexidade.

A Secretaria de Saúde tem se empenhado em encontrar soluções que possam reduzir as filas de espera, uma preocupação constante para a população que depende de serviços médicos especializados. A participação das instituições de saúde da região é crucial para o sucesso do programa, pois permitirá uma divisão mais eficiente dos recursos, além de possibilitar um melhor direcionamento dos pacientes para o atendimento mais adequado à sua necessidade.

A iniciativa visa também melhorar a integração entre os serviços públicos de saúde e garantir que a população tenha acesso rápido e de qualidade aos cuidados médicos. “A reunião resultou em compromissos importantes para avançar na implementação do programa, com a previsão de mais encontros e ações conjuntas para fortalecer a rede de saúde local”, finalizou a Secretária de Saúde, Patrícia Carneiro

Fonte: Prefeitura de Itajubá